Съставите на Борусия (Дортмунд) и Аталанта

  • 17 фев 2026 | 21:17
  • 388
  • 0
Съставите на Борусия (Дортмунд) и Аталанта

Тази вечер Борусия (Дортмунд) приема Аталанта в доста любопитен сблъсък от плейофа в Шампионската лига. И двата тима ще искат да запишат позитивен резултат, който да им даде предимство преди реванша. Това важи с особено голяма сила за домакините на "Сигнал Идуна Парк", които днес ще могат да разчитат и на френетичните си привърженици да им помагат с подкрепата си от трибуните.

Нико Ковач залага на Серу Гираси на върха на атаката, като ще има подкрепата на Максимилиан Байер и Юлиан Брандт. Джоуб Белингам и Лукас Нмеча ще са двойката в средата на терена, а Юлиан Риерсон и Даниел Свенсон ще бъдат двамата халф-бекове.

Рафаеле Паладино пък е избрал Джанлука Скамака да води атаката и Никола Залевски и Марио Пашалич зад гърба му. Едерсон и Мартен Де Роон ще са двойката опорни халфове, а Давиде Дзапакоста и Лоренцо Бернаскони ще бъдат на крилата.

БОРУСИЯ: Кобел, Реджани, Антон, Бенсебайни, Свенсон, Риерсон, Белингам, Нмеча, Брандт, Байер, Гираси

АТАЛАНТА: Карнезеки, Косуну, Джимсити, Колашинац, Де Роон, Едерсон, Дзапакоста, Бернаскони, Пашалич, Залевски, Скамака

