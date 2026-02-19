Популярни
Васьор: Рано е да говорим за разпределение на силите

  • 19 фев 2026 | 13:15
  • 492
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор обясни днес сутринта в Бахрейн, че все още е твърде рано, за да се говори за това как ще изглежда разпределението на силите в началото на сезона.

„Най-вероятно в момента никой не е наясно с разпределението на силите във Формула 1 – заяви французинът. – Нито ние, нито нашите съперници. На тестовете сме съсредоточени само върху нашата работа.

Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн
Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн

„Най-важното в момента е да постигнем необходимото ниво на надеждност. Досега сме записали около 5000 километра, което е добър резултат.

„Продължаваме да събираме данни и работим за това да имаме реалистична оценка на корелацията между работата в аеродинамичния тунел и представянето на колата на пистата. По-късно ще говорим за скорост и представяне.

Агресивни подобрения по колата на Ред Бул за втория тест
Агресивни подобрения по колата на Ред Бул за втория тест

„До Мелбърн няма никакъв смисъл да дискутираме кой е по-напред и кой – по-назад, там ще видим кой на коя позиция ще се окаже.“

Формула 1 се завръща в Турция от 2027 година
Формула 1 се завръща в Турция от 2027 година
Снимки: Imago

