Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн

Отборът на Ферари прикова погледите към себе си в началото на днешния втори ден на втория тест в Бахрейн, заради иновативното си ново задно крило.

Както е известно от тази година в спорта се използва така наречената „активна аеродинамика“. Нейната цел е да намали челното съпротивление на правите, за да се подобри ефикасността на използването на електрическата енергия от хибридния елемент на задвижващите системи. За разлика от системата DRS, която се използваше до края на миналата година, сега в правилника не е упоменато точно как трябва да работи този активен елемент, какъвто има както на задното, така и на предното крило.

Active aero: Look at both the front and rear wings 🔎#F1 #F1Testing pic.twitter.com/viPrchYCLn — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

И докато отборите са горе-долу обединени около един дизайн на предното крило, то при задното вече видяхме няколко различни изпълнения. Част от екипите заложиха на дизайн, който практически наподобява системата DRS. В Алпин пък избраха дизайн, при които активният елемент реално се сваля надолу и така крилото става напълно гладко.

Във Ферари обаче днес шокираха с дизайн, при които горният елемент се обръща на 180 градуса. На теория това пълно завъртане води до още по-голямо намаляване на челното съпротивление на правите, което пък ще се отрази значително на ефикасността на работата на задвижващата система на Скудерията.

An eye-catching piece of engineering from Ferrari! 🤯



Early on Thursday morning, their rear wing could be seen rotating from an upside-down position on the straight, in a more dramatic fashion than any other active aero design we've seen so far... 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/eEBmD0JsOk — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Тепърва предстои да видим дали този модел ще бъде изкопиран и от други отбори в търсенето на възможно най-голяма ефикасност на правите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages