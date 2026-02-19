Популярни
Агресивни подобрения по колата на Ред Бул за втория тест

  • 19 фев 2026 | 12:55
  • 610
  • 0

Новото предно крило, с което излезе вчера на пистата в Бахрейн Ред Бул RB22, далеч не е единственото подобрение, което получава колата на бившите световни шампиони във Формула 1 за втората тестова сесия преди началото на сезона.

Анализаторите отбелязаха промени по формата на въздушните кутии на RB22, както и по малките аеродинамични елементи до въздухозаборника над главата на пилота плюс добавянето още аеро елементи в задната част.

Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн
Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн

Една от основните цели на промените спрямо първия тест е намаляването на съпротивлението, което имат въздушните кутии на колата. Но за да започнат промените по тях, в тима е трябвало да се убедят, че задвижващата система на Ред Бул е достатъчно надеждна и може да осигури постоянен и предвидим режим на работа, за да се оптимизира и охлаждането й, съответно и формите на въздушните кутии.

Формула 1 се завръща в Турция от 2027 година
Формула 1 се завръща в Турция от 2027 година

Шефът на аеродинамичния отдел на Ред Бул Енрико Балбо потвърди използването на още няколко нови елементи, включително и стойките за страничните огледала, които също имат роля в аеро пакета на колата. Според източници от тима, в Ред Бул са все по-близо до окончателната конфигурация, с която ще видим RB22 в Мелбърн, но това няма да бъде потвърдено тази седмица.

Без нови тестове на компресията във Формула 1 поне до лятната пауза
Без нови тестове на компресията във Формула 1 поне до лятната пауза
