Без нови тестове на компресията във Формула 1 поне до лятната пауза

След вчерашното заседение на Комисията за Формула 1 към ФИА от ръководния орган на спорта излязоха с официално становище относно сагата с компресията в двигателите, която се разрази през последните седмици.

Както е известно малко преди Коледа се появи информация, че в Мерцедес се намерили начин да постигат по-голямо от разрешеното сгъстяване на горивото в горивната камера, но в същото време да отговарят на правилата. Според правилника съотношението на сгъстяване трябва да е 16:1, но в Мерцедес успяват да постигнат 18:1 чрез използването на специални метали в своя двигател.

Правилата обаче предвиждат тестване на компресията само при студен двигател, когато агрегатът на Сребърните стрели отговаря на изискванията за 16:1. При загряването на мотора обаче металите в него се изменят и се постига по-голямо сгъстяване, което дава между 15 и 20 конски сили допълнителна мощност.

Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес

Това, разбира се, не се хареса на конкурентите на Мерцедес, които призоваха ФИА да вземе мерки срещу този трик, който реално не нарушава правилата. След вчерашната среща от ФИА съобщиха, че има предложение за нов тест на компресията, който обаче ще се прилага чак след лятната пауза.

Този тест предвижда замерване на компресията и при по-представителна работна температура, а именно 130 градуса по Целзий. Това предложение сега трябва да бъде гласувано от производителите на задвижващи системи, след което да бъде одобрено и от Световния моторспорт съвет на ФИА, за да влезе в сила от 1 август 2026 година.

Снимки: Gettyimages