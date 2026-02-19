Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Без нови тестове на компресията във Формула 1 поне до лятната пауза

Без нови тестове на компресията във Формула 1 поне до лятната пауза

  • 19 фев 2026 | 11:36
  • 875
  • 0

След вчерашното заседение на Комисията за Формула 1 към ФИА от ръководния орган на спорта излязоха с официално становище относно сагата с компресията в двигателите, която се разрази през последните седмици.

Както е известно малко преди Коледа се появи информация, че в Мерцедес се намерили начин да постигат по-голямо от разрешеното сгъстяване на горивото в горивната камера, но в същото време да отговарят на правилата. Според правилника съотношението на сгъстяване трябва да е 16:1, но в Мерцедес успяват да постигнат 18:1 чрез използването на специални метали в своя двигател.

Правилата обаче предвиждат тестване на компресията само при студен двигател, когато агрегатът на Сребърните стрели отговаря на изискванията за 16:1. При загряването на мотора обаче металите в него се изменят и се постига по-голямо сгъстяване, което дава между 15 и 20 конски сили допълнителна мощност.

Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес
Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес

Това, разбира се, не се хареса на конкурентите на Мерцедес, които призоваха ФИА да вземе мерки срещу този трик, който реално не нарушава правилата. След вчерашната среща от ФИА съобщиха, че има предложение за нов тест на компресията, който обаче ще се прилага чак след лятната пауза.

Този тест предвижда замерване на компресията и при по-представителна работна температура, а именно 130 градуса по Целзий. Това предложение сега трябва да бъде гласувано от производителите на задвижващи системи, след което да бъде одобрено и от Световния моторспорт съвет на ФИА, за да влезе в сила от 1 август 2026 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ръсел изпревари Пиастри и Леклер в края на първия ден в Бахрейн

Ръсел изпревари Пиастри и Леклер в края на първия ден в Бахрейн

  • 18 фев 2026 | 18:21
  • 5683
  • 1
Никола Цолов със 7-мо време в следобедната сесия в Барселона

Никола Цолов със 7-мо време в следобедната сесия в Барселона

  • 18 фев 2026 | 18:12
  • 3649
  • 4
MotoGP ще има нов дом в Австралия от 2027 година

MotoGP ще има нов дом в Австралия от 2027 година

  • 18 фев 2026 | 14:27
  • 663
  • 0
Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес

Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес

  • 18 фев 2026 | 13:48
  • 2296
  • 0
Пестелив Никола Цолов започна втория ден в Барселона с 12-то място

Пестелив Никола Цолов започна втория ден в Барселона с 12-то място

  • 18 фев 2026 | 13:11
  • 3357
  • 0
Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория тест в Бахрейн

Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория тест в Бахрейн

  • 18 фев 2026 | 13:03
  • 4452
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 8895
  • 35
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 20437
  • 63
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 9145
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 1410
  • 0
Лудогорец пребори снега, отлични условия на "Хювефарма Арена" за мача с Ференцварош

Лудогорец пребори снега, отлични условия на "Хювефарма Арена" за мача с Ференцварош

  • 19 фев 2026 | 12:17
  • 1006
  • 1
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 8623
  • 6