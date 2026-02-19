Популярни
  Левски
  2. Левски
  Четирима в Левски на режим за Рамазан

Четирима в Левски на режим за Рамазан

  • 19 фев 2026 | 09:36
  • 885
  • 0
Четирима в Левски на режим за Рамазан

Четирима играчи на Лески ще минат през изпитание в следващите пет срещи. Това са Мазир Сула, Акрам Бурас, Мустафа Сангаре и Оливер Камдем. От вчера те са в специален режим, защото започна свещеният за мюсюлманите месец Рамазан. Както е известно, той е свързан с въздържането на употребата на храна и напитки през деня. А това няма как да не се отрази на формата им.

Сангаре е може би играчът, който е най-стриктен при спазването на правилата. Той дори отказа да пие вода по време на мач с ЦСКА преди време и само си жабуркаше устата. Акрам Бурас също не си позволява изключения, а той в момента е един от най-важните играчи в схемата на Хулио Веласкес. И със сигурност ще бъде голяма загуба, ако не бъде на 100% за мачовете, които предстоят до 19 март, когато карето ще се върне към нормалния си живот.

Алтернатива за позицията на Мазир Сула пък е универсалният Евертон Бала, който може да играе на всеки пост в офанзивната линия на отбора, припомня "Мач Телеграф".

