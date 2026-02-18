Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски стартира подготовката си за мача с ЦСКА 1948, двама отсъстват

Левски стартира подготовката си за мача с ЦСКА 1948, двама отсъстват

  • 18 фев 2026 | 16:29
  • 937
  • 0

Левски проведе първа тренировка за седмицата преди сблъсъка с ЦСКА 1948 в Бистрица. Заниманието на “сините” закъсня с близо час заради по-дълъг престой на футболистите във фитнеса. След това играчите излязоха на терена, но от тренировката отсъстваха Кристиан Макун и Мустафа Сангаре.

Левски започва преговори с Макун
Левски започва преговори с Макун

Бранителят лекува мускулна травма и пропусна последните два мача на Левски. Очаква се той да бъде аут и срещу ЦСКА 1948. Сангаре от своя страна влезе като резерва срещу Ботев (Пловдив) миналата седмица.

Левски и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг тази неделя (22 февруари) от 16:45 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Миньор (Перник) организират молебен

Феновете на Миньор (Перник) организират молебен

  • 18 фев 2026 | 15:33
  • 865
  • 4
Кадрови проблеми в Аксаково

Кадрови проблеми в Аксаково

  • 18 фев 2026 | 15:22
  • 491
  • 0
Тунчев подписа с ЦСКА

Тунчев подписа с ЦСКА

  • 18 фев 2026 | 15:21
  • 2756
  • 0
В продажба са билетите за Ботев - Лудогорец

В продажба са билетите за Ботев - Лудогорец

  • 18 фев 2026 | 15:18
  • 448
  • 2
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 30823
  • 19
Косич след жребия: На този етап няма значение кой е нашият противник

Косич след жребия: На този етап няма значение кой е нашият противник

  • 18 фев 2026 | 13:27
  • 1124
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 64826
  • 204
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 8981
  • 26
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 30823
  • 19
Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

  • 18 фев 2026 | 16:29
  • 5001
  • 3
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 34283
  • 41
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 10062
  • 1