Левски стартира подготовката си за мача с ЦСКА 1948, двама отсъстват

Левски проведе първа тренировка за седмицата преди сблъсъка с ЦСКА 1948 в Бистрица. Заниманието на “сините” закъсня с близо час заради по-дълъг престой на футболистите във фитнеса. След това играчите излязоха на терена, но от тренировката отсъстваха Кристиан Макун и Мустафа Сангаре.

Левски започва преговори с Макун

Бранителят лекува мускулна травма и пропусна последните два мача на Левски. Очаква се той да бъде аут и срещу ЦСКА 1948. Сангаре от своя страна влезе като резерва срещу Ботев (Пловдив) миналата седмица.

Левски и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг тази неделя (22 февруари) от 16:45 часа.