  2. Славия
  3. Нидерландци идват да гледат младата звезда на Славия

  • 19 фев 2026 | 10:22
  • 223
  • 0

Крилото на Славия Кристиян Балов ще бъде наблюдаван от футболен агент, който работи с водещи клубове в Нидерландия, по време на столичното дерби между ЦСКА и „белите“. Срещата е насрочена за събота от 17:30 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

ЦСКА пусна билетите за мача срещу Славия
ЦСКА пусна билетите за мача срещу Славия

Балов е следен от клубове като Твенте и Утрехт, както и от още няколко тима от Ниската земя. Скаутите са впечатлени от факта, че едва на 19 години младият футболист вече е натрупал солиден опит с първия отбор – общо 46 мача, от които 41 в шампионата и пет в турнира за националната купа.

Името на талантливия флангови играч бе свързвано и с ЦСКА, но президентът на Славия Венцеслав Стефанов ясно заяви, че подобен трансфер към „червените“ няма да се осъществи, като евентуално преминаване може да бъде единствено в чуждестранен клуб. Към момента основната спънка пред сделка зад граница са високите финансови изисквания на „белите“. Трансферният прозорец в България затваря на 24-и февруари, вторник.

