  Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред Sportal.bg информацията, че Левски е на път да привлече левия бек на "белите" Жордан Варела. Юношата на Монако, който вкара втория си сезон в efbet Лига, е сред конвертируемите футболисти на тима от квартал "Овча купел".

"Никой от Левски не ми е звънял. Знаят ми добре номера на телефона, така че... То не остана много време. Те се сещат само, когато им опре яйцето до задника. Боримиров нали беше казал пред журналистите, че очаква много удари под пояса през пролетта. В такъв случай най-добре да се подсигури с бандажи (смее се). За Варела нямам позвъняване", заяви босът на най-стария столичен отбор.

