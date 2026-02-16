Важен халф на Славия пропуска и сблъсъка с ЦСКА

Славия ще бъде без Кристиян Стоянов и в предстоящото гостуване на ЦСКА в събота (21 февруари). Полузащитникът пропусна двете загуби на старта – от Локо Пд (0:2) и Арда (1:2) заради контузия. След поражението в Кърджали наставникът на "белите" Ратко Достанич разкри, че 22-годишният футболист ще е аут до края на месеца.

Добрата новина за сръбския наставник е, че ще може да разчита срещу "армейците" на левия бек Жордан Варела. От днес той подновява тренировки след травма. Срещу Арда Славия се представи доста по-добре, отколкото с Локо Пд, но допусна загуба в края след гол на резервата Карагарен в 88-мата минута.