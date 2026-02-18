Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)
  3. Илиян Станчев: Треньорският тандем Невен Венков – Тихомир Кънев си свърши работата

Илиян Станчев: Треньорският тандем Невен Венков – Тихомир Кънев си свърши работата

  • 18 фев 2026 | 09:04
  • 292
  • 0

Черноломец (Попово) винаги е в битката за челните позиции в класирането на Североизточната Трета лига. Очакванията за втората половина на първенството коментира пред Sportal.bg спортния директор Илиян Станчев.

„Подготовката премина добре. Треньорският тандем Невен Венков – Тихомир Кънев успя да проведе всичко планирано, въпреки лошите атмосферни условия. Двамата извършиха и качествена селекция – привлякоха футболисти, от които се нуждаеше отбора на определени позиции. Готови сме за пролетния полусезон. Целта ни в него е същата както и предишните – да печелим всеки мач и да сме възможно най-напред в класирането“.  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новите в Спартак (Плевен)

Новите в Спартак (Плевен)

  • 18 фев 2026 | 09:34
  • 375
  • 0
Лудогорец отказал солидна оферта за крило

Лудогорец отказал солидна оферта за крило

  • 18 фев 2026 | 09:25
  • 740
  • 1
Левски почете паметта на Апостола

Левски почете паметта на Апостола

  • 18 фев 2026 | 09:22
  • 574
  • 1
Левски започва преговори с Макун

Левски започва преговори с Макун

  • 18 фев 2026 | 09:15
  • 686
  • 0
Лудогорец постави цена на новата си звезда

Лудогорец постави цена на новата си звезда

  • 18 фев 2026 | 09:09
  • 3074
  • 1
Живко Бояджиев: През пролетта ще ни е по-трудно

Живко Бояджиев: През пролетта ще ни е по-трудно

  • 18 фев 2026 | 09:08
  • 340
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 9595
  • 2
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 3035
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 3295
  • 2
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 54322
  • 225
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 41865
  • 3
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 50899
  • 85