Илиян Станчев: Треньорският тандем Невен Венков – Тихомир Кънев си свърши работата

Черноломец (Попово) винаги е в битката за челните позиции в класирането на Североизточната Трета лига. Очакванията за втората половина на първенството коментира пред Sportal.bg спортния директор Илиян Станчев.

„Подготовката премина добре. Треньорският тандем Невен Венков – Тихомир Кънев успя да проведе всичко планирано, въпреки лошите атмосферни условия. Двамата извършиха и качествена селекция – привлякоха футболисти, от които се нуждаеше отбора на определени позиции. Готови сме за пролетния полусезон. Целта ни в него е същата както и предишните – да печелим всеки мач и да сме възможно най-напред в класирането“.