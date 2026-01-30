Популярни
Интер трябва да внимава с Бодьо/Глимт, предупреди Санети

  • 30 яну 2026 | 14:30
Вицепрезидентът на Интер Хавиер Санети коментира жребия за Шампионската лига, който отреди Бодьо/Глимт за съперник. Двата тима ще се изправят през февруари в плейофния кръг за класиране на 1/8-финалите. Първата среща ще е на 17/18 февруари, а реваншът ще е в Милано на 24/25 февруари.

“Трябва да се облечем добре, видяхме температурите и ще бъде много студено”, започна Санети шеговито пред “Скай Спорт”.

Дотук се стигна, след като италианците за малко не попаднаха в топ 8, което щеше да им спести този кръг, а в същото време норвежците си спечелиха мястото в топ 24 с успех над Атлетико Мадрид като гости в последния двубой от основната фаза.

Бодьо/Глимт? Това е отбор, на който трябва да се обърне голямо внимание, тъй като в последния си мач успяха да победят Атлетико Мадрид. Ще трябва да бъдем внимателни и да се подготвим по най-добрия начин. Какъв Интер ще видим? Интер, който иска да бъде главно действащо лице и в Шампионската лига. За съжаление, липсва ни онази точка срещу Ливърпул, иначе нямаше да сме тук. Но приемаме всичко и ще се изправим срещу този отбор, който не бива да бъде подценяван”, продължи бившият защитник.

На въпрос дали изкуственият терен на съперника ще бъде допълнително затруднение, Санети отговори: „Със сигурност ще обърнем внимание на всички детайли. Изкуственият терен може да създаде капани, но вярвам, че ще трябва да бъдем напълно концентрирани. Не е лесно но ще се подготвим“, каза още Санети.

В края той беше запитан дали Интер ще привлича още футболисти преди затварянето на пазара, които да попаднат в състава за ШЛ: “Ех, ще видим… Аузилио и Бачин (спортните директори - бел.ред.) работят, вярвам, че ако се появи някоя възможност… Но отборът е силен.“

