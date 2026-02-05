Популярни
  Абърдийн
  2. Абърдийн
  Норвежец кандидат за нов мениджър на Митов и компания в Абърдийн

Норвежец кандидат за нов мениджър на Митов и компания в Абърдийн

  • 5 фев 2026 | 16:51
  • 259
  • 0
Норвежец кандидат за нов мениджър на Митов и компания в Абърдийн

Норвежецът Ейрик Хорнеланд е основен кандидат за мениджърската позиция в шотландския футболен клуб Абърдийн, където играе българският вратар Димитър Митов, съобщава BBC. 50-годишният специалист е свободен агент, след като напусна френския втородивизионен Сент Етиен миналия уикенд. Преди да премине във Франция Хорнеланд имаше три успешни кампании с Бран в родината си, достигайки второто място в елита за два поредни сезона веднага след спечелването на промоция от второто ниво на норвежкия футбол.

Ейрик Хорнеланд също е бил начело на Розенборг,  най-успешният клуб в Норвегия, както и на родния си отбор Хаугесун. Абърдийн търси нов мениджър, след като Джими Телин беше уволнен през миналия месец. Тимът на Димитър Митов заема седмата позиция в шотландското първенство с 28 точки след 24 кръга, на 26 точки зад лидера Хартс и на 11 над зоната на изпадащите.

