ЦСКА 1948 даде 300 билета на Левски, очаква се да свършат за минути, ето кога и къде ще се продават

ЦСКА 1948 отпусна 300 билета за феновете на Левски, които искат да подкрепят своя отбор в предстоящото гостуване на "сините" в Бистрица. Те ще са на цена от 6,67 евро и ще се продават на касата пред сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов".

Ето какво гласи съобщението на "сините":



"Левскари, Билетите за двубоя от 22-рия кръг срещу „ЦСКА 1948“ ще бъдат пуснати в продажба днес, 18 февруари, в 12:00 часа на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“. Ръководството на отбора домакин предоставя 300 билета за сектор „Гости“ на цена от 7.67 €. В деня на срещата на стадион „Бистрица“ няма да се продават билети."