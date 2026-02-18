Милена Тодорова за масовия старт: Обещания не давам, но мечтая

Милена Тодорова изрази задоволството си от страхотното представяне в женската щафета 4х6 в биатлона днес на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026. Милена пое на втори пост от Лора Христова, която беше на трета позиция, като демонстрира фантастично бягане. Тя моментално излезе на второ място и се задържа там до края на "смяната си", предавайки на Мария Здравкова.

"Много ни вървяха ските днес", започна Милена. "Много съм доволна, особено по трасето. Мисля, че се движех доста добре. Използвах малко повече допълнителни патрони, но бях доста спокойна на стрелбището.

Просто имаше малка разлика във вятъра и в началото не успях добре да я преценя. След това направих корекция и се радвам, че се справих с допълнителните патрони.

Винаги, когато се чувствам добре на пистата, това ми дава самочувствие за следващия старт.

Надявам се да имам сили за събота. Смятам, че да. Все пак сме се подготвяли за това състезание. Пропускахме и стартове заради разболяване, така че нямам чак толкова натрупана умора тази година.

По-скоро няма да правя нищо специално тези дни. И на тренировките сега, и преди щафетата гледах да стрелям в ритъм и да си намеря оптималното ниво. Понякога не се получават нещата, но днес стартът е такъв, че има допълнителни патрони, и се радвам, че се справих с тях, за да можем да доведем щафетата дотук.

До събота имаме малко почивка, малко тренировки. Самото състезание в събота е доста по-различно. Поне от моя опит в масов старт, стрелбата е много решаваща. Но когато тръгваме с равен старт, тези, които са по-свежи и по-добри в бягането, дори с грешка могат отново да са в групата. Така че нищо не се знае – и двата компонента са важни.

Надявам се да е така и в събота да сме първи и втори. Обещания не давам, но мечти – да, разбира се", завърши Милена.

Снимки: Startphoto