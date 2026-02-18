Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Мария Здравкова: През цялата Олимпиада не се получаваше стрелбата от прав

Мария Здравкова: През цялата Олимпиада не се получаваше стрелбата от прав

  • 18 фев 2026 | 17:07
  • 524
  • 2

Мария Здравкова говори пред българските журналисти след 12-тото място на женската ни щафета в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. Здравкова беше трети пост в щафетата и прие от втора позиция от Милена Тодорова и предаде 12-та на Валентина Димитрова, която беше последен пост за родния отбор.

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

“Не знам какво се случи. През цялата Олимпиада не се получаваше стрелбата от прав. Днес също не се получи, нямам представа какво се случи. Бях напълно концентрирана и спокойна, но просто не се случва стрелбата на тази Олимпиада. Нека го кажем, че днес съм имала лош ден”, каза Здравкова след края на състезанието.

Снимки: Startphoto

