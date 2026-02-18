Валентина Димитрова: Разочарована съм

Валентина Димитрова заяви, че е разочарована от представянето си на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026, защото не се е чувствала добре физически.

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

Валентина беше четвърти последен пост в женската щафета 4х6 км и допринесе за класирането на 12-то място. Това е най-доброто представяне на дамския ни квартет от 2006 насам, когато беше на осма позиция.

Лора Христова: Спокойна и мотивирана съм за масовия старт

"Разочарована съм", призна Валентина пред българските журналисти в Антхолц-Антерселва. "Не се чувствах добре физически и това се отрази както на бягането, така и на стрелбата. Но съм щастлива, че поне успях да дойда и да усетя тръпката. Надявам се занапред да съм доста по-добре.

Това е опит, разбира се. Имаме още много състезания.

Милена Тодорова за масовия старт: Обещания не давам, но мечтая

Днешното състезание беше напрегнато. Милена и Лора ме накараха да изтръпна - личи си, че те са в изключителна форма в момента. Трябва да привикнем, че сме на по-предни позиции, защото понякога това ни стресира сякаш.

Напрежение определено имаше, със сигурност можем да стреляме по-добре. В състезанието тръпката е доста по-различна от тренировките. Можем да стреляме по-добре, но и това сме доволни", завърши Димитрова.