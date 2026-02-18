Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Валентина Димитрова: Разочарована съм

Валентина Димитрова: Разочарована съм

  • 18 фев 2026 | 17:27
  • 429
  • 0
Валентина Димитрова: Разочарована съм

Валентина Димитрова заяви, че е разочарована от представянето си на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026, защото не се е чувствала добре физически.

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

Валентина беше четвърти последен пост в женската щафета 4х6 км и допринесе за класирането на 12-то място. Това е най-доброто представяне на дамския ни квартет от 2006 насам, когато беше на осма позиция.

Лора Христова: Спокойна и мотивирана съм за масовия старт
Лора Христова: Спокойна и мотивирана съм за масовия старт

"Разочарована съм", призна Валентина пред българските журналисти в Антхолц-Антерселва. "Не се чувствах добре физически и това се отрази както на бягането, така и на стрелбата. Но съм щастлива, че поне успях да дойда и да усетя тръпката. Надявам се занапред да съм доста по-добре.

Това е опит, разбира се. Имаме още много състезания.

Милена Тодорова за масовия старт: Обещания не давам, но мечтая
Милена Тодорова за масовия старт: Обещания не давам, но мечтая

Днешното състезание беше напрегнато. Милена и Лора ме накараха да изтръпна - личи си, че те са в изключителна форма в момента. Трябва да привикнем, че сме на по-предни позиции, защото понякога това ни стресира сякаш.

Напрежение определено имаше, със сигурност можем да стреляме по-добре. В състезанието тръпката е доста по-различна от тренировките. Можем да стреляме по-добре, но и това сме доволни", завърши Димитрова.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 10077
  • 1
Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

  • 18 фев 2026 | 15:29
  • 4229
  • 3
Кой спорт е изненадващият олимпийски шампион по залози в букмейкърите

Кой спорт е изненадващият олимпийски шампион по залози в букмейкърите

  • 18 фев 2026 | 15:21
  • 1143
  • 0
Марио Матиканов: За мен беше огромна чест

Марио Матиканов: За мен беше огромна чест

  • 18 фев 2026 | 14:55
  • 514
  • 3
Чакат Димитър Илиев в Антерселва

Чакат Димитър Илиев в Антерселва

  • 18 фев 2026 | 14:31
  • 614
  • 0
Първо олимпийско злато за Китай

Първо олимпийско злато за Китай

  • 18 фев 2026 | 14:24
  • 1444
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 64941
  • 204
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 9156
  • 26
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 30939
  • 19
Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

  • 18 фев 2026 | 16:29
  • 5062
  • 3
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 34336
  • 41
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 10077
  • 1