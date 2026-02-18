Рен подписа с доскорошния треньор на Ница

От Рен официално обявиха назначаването на Франк Ез за нов треньор на тима с договор до лятото на 2027 година. Той пристига като наследник на уволнения Хабиб Бей, който е на път да поеме Марсилия.

За 54-годишния специалист това е завръщане в Рен. Той прекара над шест години като треньор на юношеския състав на клуба между 2006-а и 2012-а. Най-успешният му период беше в Ланс, където беше наставник от зимата на 2020-а до лятото на 2024-та. През 2023-та дори беше избран за Треньор на годината в Лига 1, след като неговият тим завърши втори в първенството, само на точка от шампиона Пари Сен Жермен. Последният му отбор пък беше Ница, откъдето беше освободен в края на миналата година заради разочароващи резултати. Сега Ез заварва Рен на шестото място във френския елит с 34 точки след 9 победи, 7 равенства и 6 загуби.

Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination de Franck Haise en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle ✍️



Éducateur à l’Académie Rouge et Noir entre 2006 et 2012, celui qui fut sacré meilleur coach de Ligue 1 avec Lens en 2023, retrouve une terre qui lui est chère. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 18, 2026

“Когато получих моя екип тази сутрин, това ме върна 20 години назад до момента, в който Патрик Рампийон ме доведе тук. Радостно е да се завърна в Рен. За мен и моя щаб е истинско удоволствие да пристигнем в този страхотен клуб. Съставът има голямо качество, както се видя в петъчния мач (3:1 срещу ПСЖ - б.р.), в който показаха сърце и голяма енергия. Откакто напуснах през 2012-та, клубът се разви доста добре. Семейство Пино е най-дълготрайният собственик в Лига 1 - почти 30 години, което показва ясна отдаденост и силна идентичност. Можеш да усетиш, че проектът е солиден. Клубът иска да се движи напред, както се вижда от изключителната база, която постоянно се подобрява. Страстта около клуба също е чудесна”, коментира Ез пред сайта на Рен.