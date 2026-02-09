Популярни
Рен уволни треньора си и започна преговори с доскорошния наставник на Ница

  • 9 фев 2026 | 20:00
  536
Рен обяви в понеделник раздялата си с треньора на отбора Хабиб Бей. Това стана два дни след загубата от Ланс с 1:3, като съперникът бе с човек по-малко на терена. В момента "червено-черните" са на шесто място в класирането на Лига 1, но са на 20 точки от лидера Пари Сен Жермен и на повече от десет пункта от местата, които дават право на участие в Шампионската лига.

Бретонският клуб вече е започнал преговори с доскорошния треньор на Ница Франк Ез, който е свободен агент, но в момента е на почивка в чужбина, пише вестник "Екип". Той вече е работил в академията на Рен между 2006 и 2012 година, като познава президента на клуба Арно Пуй. Специалистът е работил и с вратаря на тима Брис Самба, с когото са били заедно в Ланс.

Временно Рен ще бъде воден от трима треньори - Себастиен Тамбуре, Максим Льо Маршан и Пиер-Александър Лелиевър в следващия мач, в който отборът ще приеме шампиона ПСЖ.

Снимки: Gettyimages

