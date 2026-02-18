Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Тази вечер предстои да се изиграят втората порзия мачове от плейофната фаза на Шампионската лига. Всеки от двубоите крие интрига, тъй като всеки от отборите има амбиции да продължи напред, а за целта трябва да постигне максимално добър резултат в първия двубой, който да му даде добри шансове за реванша.

Вечерта се открива в Баку, където Карабах приема Нюкасъл. Азербайджанците се превърнаха в приятната изненада на турнира, но сега пред тях стои доста сериозно препятствие. „Свраките“ имат сериозни амбиции и за тях отпадане на този етап би било голям удар по имиджа на проекта.

В един от най-интригуващите мачове днес Интер гостува на Бодьо/Глимт. Италианският гранд влиза в двубоя със самочувствието на финалист и абсолютен фаворит, но норвежците вече доказаха през годините, че изкуственият им терен и ниските температури са „гробница“ за европейските величия. Симоне Индзаги е наясно, че „нерадзурите“ не трябва да допускат грешката на Рома и Арсенал, които страдаха на този стадион.

В Белгия Брюж излиза срещу Атлетико Мадрид в мач, който обещава много нерви и тактическа дисциплина. Залогът тук е оцеляването на "дюшекчиите" в Европа, след като имаха някои колебания в основната фаза. Белгийците вече показаха, че на своя стадион „Ян Брейдел“ са традиционно корав съперник и за мадридчани предстои доста тежко гостуване.

Програмата се допълва от визитата на Байер (Леверкузен) на „Йоргос Караискакис“ срещу Олимпиакос. "Аспирините" ще бъдат подложени на тест в Пирея, където Олимпиакос винаги играе с човек повече заради своята публика. Гърците се класираха в плейофите след силен финален спринт, докато Леверкузен има амбиции за достигане до по-късните етапи на турнира, но ще трябва да ги защити с добро представяне днес.