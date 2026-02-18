Популярни
  Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 1066
  • 1
Тази вечер предстои да се изиграят втората порзия мачове от плейофната фаза на Шампионската лига. Всеки от двубоите крие интрига, тъй като всеки от отборите има амбиции да продължи напред, а за целта трябва да постигне максимално добър резултат в първия двубой, който да му даде добри шансове за реванша.

Вечерта се открива в Баку, където Карабах приема Нюкасъл. Азербайджанците се превърнаха в приятната изненада на турнира, но сега пред тях стои доста сериозно препятствие. „Свраките“ имат сериозни амбиции и за тях отпадане на този етап би било голям удар по имиджа на проекта.

В един от най-интригуващите мачове днес Интер гостува на Бодьо/Глимт. Италианският гранд влиза в двубоя със самочувствието на финалист и абсолютен фаворит, но норвежците вече доказаха през годините, че изкуственият им терен и ниските температури са „гробница“ за европейските величия. Симоне Индзаги е наясно, че „нерадзурите“ не трябва да допускат грешката на Рома и Арсенал, които страдаха на този стадион.

В Белгия Брюж излиза срещу Атлетико Мадрид в мач, който обещава много нерви и тактическа дисциплина. Залогът тук е оцеляването на "дюшекчиите" в Европа, след като имаха някои колебания в основната фаза. Белгийците вече показаха, че на своя стадион „Ян Брейдел“ са традиционно корав съперник и за мадридчани предстои доста тежко гостуване.

Програмата се допълва от визитата на Байер (Леверкузен) на „Йоргос Караискакис“ срещу Олимпиакос. "Аспирините" ще бъдат подложени на тест в Пирея, където Олимпиакос винаги играе с човек повече заради своята публика. Гърците се класираха в плейофите след силен финален спринт, докато Леверкузен има амбиции за достигане до по-късните етапи на турнира, но ще трябва да ги защити с добро представяне днес.

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

  • 18 фев 2026 | 03:29
  • 1036
  • 1
Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

  • 18 фев 2026 | 03:00
  • 13271
  • 6
Спалети: Направихме три крачки назад

  • 18 фев 2026 | 02:27
  • 1701
  • 1
Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

  • 18 фев 2026 | 01:26
  • 2482
  • 2
Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

  • 18 фев 2026 | 00:56
  • 12016
  • 13
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 47327
  • 217
На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 4963
  • 2
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 1520
  • 0
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 47327
  • 217
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 37024
  • 3
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 47189
  • 81