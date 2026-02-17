Борусия (Дортмунд) срещу Аталанта в най-непредсказуемия плейофен сблъсък

Борусия (Дортмунд) и Аталанта ще се изправят един срещу друг в първи мач от плейофната фаза на Шампионската лига за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за 17 февруари 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Сигнал Идуна Парк". Главен съдия на двубоя ще бъде Сердар Гьозюбюк, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен европейски сблъсък.

В крайното класиране на основната фаза Аталанта завърши на 15-то място с 13 точки от 8 изиграни мача, докато Борусия (Дортмунд) бе на 17-та позиция с 11 точки от същия брой срещи. Италианският тим има по-добър баланс на головата разлика с 10 отбелязани и 10 допуснати гола, докато германците са вкарали 19, но са допуснали 17 попадения.

Поне на хартия това е един от най-изравнените като сила двубои в тази фаза на турнира. Трудно е да се определи кой е фаворит за продължаване напред, а добрата новина е, че и двата тима обичат атакуващия футбол, така че можем да очакваме зрелищни сблъсъци и много попадения в двете врати.

Борусия (Дортмунд) демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. Германският тим разгроми Майнц 05 с 4:0 на 13.02.2026 г., преди това постигна победа като гост срещу Волфсбург с 2:1 на 07.02.2026 г., а на 01.02.2026 г. надделя над Хайденхайм с 3:2. Единственото поражение дойде в Шампионската лига срещу Интер с 0:2 на 28.01.2026 г., но преди това имаше убедителна победа като гост срещу Унион (Берлин) с 3:0 на 24.01.2026 г.

Аталанта също показва отлична форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. Италианците победиха Лацио като гост с 2:0 на 14.02.2026 г., преди това надделяха над Кремонезе с 2:1 на 09.02.2026 г., а на 05.02.2026 г. постигнаха впечатляваща победа с 3:0 срещу Ювентус за Купата на Италия. Равенството дойде срещу Комо (0:0) на 01.02.2026 г., а единственото поражение беше в Шампионската лига срещу Роял Юнион СЖ с 0:1 на 28.01.2026 г.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора има три регистрирани срещи, като балансът е по една победа за всеки и едно равенство. Последната им среща се състоя на 22 февруари 2018 г. в Лига Европа, когато двубоят завърши наравно 1:1 в Бергамо. Седмица по-рано, на 15 февруари 2018 г., Борусия (Дортмунд) победи Аталанта с 3:2 в първия мач от елиминационната фаза на същия турнир. Преди това, в приятелска среща на 1 август 2017 г., италианският тим надделя с 1:0.

Отборът на Нико Ковач е изправен пред истинска дефанзивна криза. Основните централни защитници Нико Шлотербек и Никлас Зюле бяха официално извадени от състава, след като пропуснаха последната тренировка. Към тях се присъединява и капитанът Емре Джан. Младият защитник Филипо Мане също е аут. Марсел Забицер се завърна в игра след контузия на прасеца и е готов да започне. Даниел Свенсон също е на разположение, след като изтърпя наказание в Шампионската лига. Поради липсата на защитници, в състава са добавени младоците Лука Реджиани, Елиас Бенкара и Данило Кревсун.

Рафаеле Паладино също губи ключови фигури в атака. Джакомо Распадори е аут за двата мача с Дортмунд заради разтежение на подколянното сухожилие. Шарл де Кетеларе остава под голям въпрос, като вероятността да играе е минимална.