Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Оливер Камдем е избрал да играе за националния отбор на Камерун

Оливер Камдем е избрал да играе за националния отбор на Камерун

  • 17 фев 2026 | 17:46
  • 869
  • 1

Десният защитник на Левски Оливер Камдем е избрал да играе за националния тим на Камерун, пише специализираният сайт в африкански футбол Griffe2foot. 23-годишният бранител, който е играл в България още за Локомотив (Пловдив), е роден в Марсилия и има френско гражданство, но и камерунско, откъдето са родителите му.

Левски обяви програмата си за седмицата
Левски обяви програмата си за седмицата

През настоящия сезон Камдем има 15 мача и две асистенции за "сините". Според медията играчът може да бъде интересна опция за селекционера на Камерун Давид Пагу, който на първи декември миналата година смени на поста Марк Брис.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новите в Сливнишки герой

Новите в Сливнишки герой

  • 17 фев 2026 | 15:42
  • 1068
  • 0
Синът на Херо се заигра с Илиян Филипов: Декларациите отминават!

Синът на Херо се заигра с Илиян Филипов: Декларациите отминават!

  • 17 фев 2026 | 15:35
  • 5627
  • 11
Стоичков надъха млади лекари

Стоичков надъха млади лекари

  • 17 фев 2026 | 15:25
  • 2649
  • 8
Локо (Пд) с големи планове за юбилея

Локо (Пд) с големи планове за юбилея

  • 17 фев 2026 | 15:22
  • 689
  • 8
Левски обяви програмата си за седмицата

Левски обяви програмата си за седмицата

  • 17 фев 2026 | 15:06
  • 861
  • 1
Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

  • 17 фев 2026 | 14:57
  • 2349
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 18644
  • 28
БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 7799
  • 3
Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 9598
  • 22
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 11859
  • 12
Етър 1:1 Фратрия, червен картон за гостите

Етър 1:1 Фратрия, червен картон за гостите

  • 17 фев 2026 | 18:20
  • 3195
  • 0
Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 20340
  • 26