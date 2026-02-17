Оливер Камдем е избрал да играе за националния отбор на Камерун

Десният защитник на Левски Оливер Камдем е избрал да играе за националния тим на Камерун, пише специализираният сайт в африкански футбол Griffe2foot. 23-годишният бранител, който е играл в България още за Локомотив (Пловдив), е роден в Марсилия и има френско гражданство, но и камерунско, откъдето са родителите му.

През настоящия сезон Камдем има 15 мача и две асистенции за "сините". Според медията играчът може да бъде интересна опция за селекционера на Камерун Давид Пагу, който на първи декември миналата година смени на поста Марк Брис.