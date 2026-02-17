Популярни
Обявиха съдията за ЦСКА 1948 - Левски

  • 17 фев 2026 | 14:18
  • 1976
  • 2
Обявиха съдията за ЦСКА 1948 - Левски
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за мачовете от предстоящия 22-ри кръг на efbet Лига. Дербито между ЦСКА 1948 и Левски е поверено на съдия №1 за 2025 г. Радослав Гидженов.

Столичният сблъсък ЦСКА - Славия пък ще бъде ръководен от Георги Стоянов. Венцислав Митрев ще свири двубоя между Ботев (Пловдив) и Лудогорец на "Колежа".

20 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Ботев Враца

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Владимир Вълков Вълков

СН:    Камен Михайлов Алексиев     

 
21 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Монтана 1921

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров

СН:    Станислав Георгиев Тодоров     


21 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН:    Крум Добринов Стоилов     

 
21 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Кристиян Николов Колев

СН:    Вихрен Веселинов Манев     

 
22 февруари 2026 г., неделя, 12:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Септември Сф

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Християна Красимирова Гутева

СН:    Георги Владимиров Игнатов     

 
22 февруари 2026 г., неделя, 14:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Мартин Живков Великов    АВАР:    Тодор Недялков Киров

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

 
22 февруари 2026 г., неделя, 16:45 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Левски

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Кристиян Николов Колев

СН:    Валентин Желев Добрев     

 
23 февруари 2026 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров

СН:    Александър Костадинов Костадинов     

