Обявиха съдията за ЦСКА 1948 - Левски

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за мачовете от предстоящия 22-ри кръг на efbet Лига. Дербито между ЦСКА 1948 и Левски е поверено на съдия №1 за 2025 г. Радослав Гидженов.

Столичният сблъсък ЦСКА - Славия пък ще бъде ръководен от Георги Стоянов. Венцислав Митрев ще свири двубоя между Ботев (Пловдив) и Лудогорец на "Колежа".

20 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Камен Михайлов Алексиев



21 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Монтана 1921

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Станислав Георгиев Тодоров



21 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Крум Добринов Стоилов



21 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Вихрен Веселинов Манев



22 февруари 2026 г., неделя, 12:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Септември Сф

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Георги Владимиров Игнатов



22 февруари 2026 г., неделя, 14:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Ахмед Яшар Ахмед



22 февруари 2026 г., неделя, 16:45 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев



23 февруари 2026 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Александър Костадинов Костадинов