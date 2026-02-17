Левски обяви програмата си за седмицата

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - Левски

От Левски обявиха обявиха програмата си за седмицата. Днес "сините" са в почивка, а в следващите дни ще имат две открити и две закрити тренировки преди мача с ЦСКА 1948.

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 22 февруари, неделя, е следната:

17 февруари, вторник: ПОЧИВЕН ДЕН

18 февруари, сряда: 15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

19 февруари, четвъртък: 15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

20 февруари, петък: 15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

21 февруари, събота: 15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

22 февруари, неделя: 16:45 часа – „ЦСКА 1948“ – „Левски“ – Първа лига, 22-ри кръг – стадион „Витоша“, Бистрица