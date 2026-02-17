Благой Тодев: Исторически мъжете в биатлона винаги сме били зле

Благой Тодев заяви, че не знае дали бъдещето му е в спорта и дали ще се откаже. Той говори пред родните медии на Олимпийските игри в Милано - Кортина, след като завърши своя пост в мъжката щафета по биатлон.

"Единствено стрелбата отново беше разочароваща – по два пропуска", започна Синапов пред българските журналисти в Антхолц-Антерселва. "Исках да го направя, а днес го усещах доста. Днес наистина се чувствах, че мога да се вложа. Промених малко нещата, казах го и преди. Попромених вчерашната програма, която ми беше зададена от треньорите, защото усетих, че имам нужда от нещо по-различно от плана и очевидно това даде резултат.

Средна работа е представянето ми. Не е съвсем лош резултат, но не е и най-добрият. Може би топ 10 щеше да е по-задоволително. Но да – доволен съм.

Аз наистина не знам какво ще бъде бъдещето ми – дали ще е в спорта или извън него. Не мога да гарантирам нищо. Обичам спорта и искам да продължа, но това зависи и от мен, и от федерацията. Не обвинявам федерацията за всичко и не казвам, че тя е виновна за всичко.

Може би нашата федерация е една от най-добрите в България – не съм сигурен, но така изглежда. И финансово, и като резултати сме наистина добре. Обстановката в отбора е добра, федерацията се развива. Но въпреки това не съм сигурен дали ще продължа. Наистина не знам какво би ме мотивирало да остана.

Тренираме по едни и същи програми. При някои се получават нещата, при други – не. Може би има нужда от промяна в плана. Исторически погледнато, мъжете нямат добри резултати. Най-доброто ни олимпийско класиране е 12-то място. Най-добрият резултат в щафетата е осмо място през 1986 г., ако не се бъркам. През 1992 г. мисля, че беше 14-то или 15-о място. Така че явно мъжете не сме толкова конкурентни или конкуренцията е прекалено голяма – едно от двете.

Да, разчита се на мен. Няма да ме махнат от отбора, поне засега. Надявам се да задържим квотите – четири квоти, което не е невъзможно. Ще дам всичко от себе си. Наистина се надявам на малко по-добри резултати след почивката, след Олимпиадата.

Скарахме се, изказах се по медиите, но това не ми влияе. Много трудно нещо може да ми повлияе психически", завърши Синапов.