Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Благой Тодев беше изключително самокритичен след 22-рото си място в индивидуалния старт на 20 км в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

“Не съм особено доволен, няма значение дали си в топ 20 или топ 10. Само медалът има значение на олимпиада, така че трагично бягане - изморен след болест, не най-добрата стрелба. Надявам се за нещо повече, но това е. Не мисля, че имаме шансове за медал, но аз казвам кое според мен е единственото важно на олимпиада. Павлина Филипова е четвърта. Колко души знаят Павлина Филипова и колко души знаят Екатерина Дафовска? За мен няма значение друго, освен медал.

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Аз не знам дали Владо е бол болен. Ние страняхме един от друг, за да не се разболеем. Разболяхме се, не знам на какво се дължи това - вирус. Аз може би го изкарах най-тежко - карък. Бог дал, бог взел, ама аз всеки път съм болен. Шест дни с температура и то точно преди най-важните стартове. Не знам на какво се дължи това - не знам дали бях във форма, не знам дали не се пазя, но е разочароващо”, каза Тодев след доброто си представяне в Италия.

Снимки: Startphoto