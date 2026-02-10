Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

  • 10 фев 2026 | 16:29
  • 1776
  • 0

Благой Тодев беше изключително самокритичен след 22-рото си място в индивидуалния старт на 20 км в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

“Не съм особено доволен, няма значение дали си в топ 20 или топ 10. Само медалът има значение на олимпиада, така че трагично бягане - изморен след болест, не най-добрата стрелба. Надявам се за нещо повече, но това е. Не мисля, че имаме шансове за медал, но аз казвам кое според мен е единственото важно на олимпиада. Павлина Филипова е четвърта. Колко души знаят Павлина Филипова и колко души знаят Екатерина Дафовска? За мен няма значение друго, освен медал.

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Аз не знам дали Владо е бол болен. Ние страняхме един от друг, за да не се разболеем. Разболяхме се, не знам на какво се дължи това - вирус. Аз може би го изкарах най-тежко - карък. Бог дал, бог взел, ама аз всеки път съм болен. Шест дни с температура и то точно преди най-важните стартове. Не знам на какво се дължи това - не знам дали бях във форма, не знам дали не се пазя, но е разочароващо”, каза Тодев след доброто си представяне в Италия.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Милано - Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8309
  • 2
Строг режим за феновете на олимпиадата

Строг режим за феновете на олимпиадата

  • 10 фев 2026 | 17:02
  • 110
  • 0
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20591
  • 14
Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

  • 10 фев 2026 | 16:32
  • 693
  • 0
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11705
  • 9
Владимир Илиев: Тежко състезание за мен, един изпуснат шанс на олимпийски игри

Владимир Илиев: Тежко състезание за мен, един изпуснат шанс на олимпийски игри

  • 10 фев 2026 | 16:12
  • 1921
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6642
  • 9
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4069
  • 4
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 23491
  • 67
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11705
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20591
  • 14
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8309
  • 2