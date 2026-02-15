Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  Благой Тодев: И деца могат да ме бият

Благой Тодев: И деца могат да ме бият

  • 15 фев 2026 | 13:32
  • 291
  • 0
Благой Тодев: И деца могат да ме бият

Благой Тодев и Константин Василев коментираха слабото си представяне в преследването на 12.5 км в биатлона от програмата на Олимпийските игри в Милано - Кортина. Василев завърши 57-и от 60 участници, а Тодев дори не финишира, след като беше затворен с обиколка.

"Да, определено добра тренировка. Не знам, ужасна стрелба. Отново ден, в който не се чувствам въобще добре функционално. Могат да ме бият всички, включително децата може би, ако се пуснат тук, в Антхолц. Не е моето бягане.

Пълен провал за Василев и Тодев в преследването, титла за Понсилуома
Пълен провал за Василев и Тодев в преследването, титла за Понсилуома

След първата стрелба, дори по средата на обиколката преди стрелбата, като видях, че ме задминават пет души... значи положението не е добре. И вече след стрелбата си казах, че нямам никакъв шанс за каквото и да е. Съжалявам, че взех от времето на вакс майсторите и треньорите", сподели Тодев.

"Аз можех да се вложа повече. Моето мнение се припокрива с това на Благой - слаба стрелба, задминаваха ни. Просто така се получи със стрелбата и нямаше смисъл да се влагам повече, но не се чувствах и добре днес. Даже и добра тренировка не се получи, безсмислено е да говорим за трупане на опит", сподели мнението си и Василев.

