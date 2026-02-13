Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Благой Тодев: Федерацията няма никакъв план, тренираме по остарял начин

Благой Тодев: Федерацията няма никакъв план, тренираме по остарял начин

  • 13 фев 2026 | 16:08
  • 527
  • 1
Благой Тодев: Федерацията няма никакъв план, тренираме по остарял начин

Благой Тодев отново се изказа против тренировъчните методи на селекционера на биатлонистите ни Волфганг Пихлер и обяви, че федерацията няма никакъв план за бъдещето.

Благой Тодев тръгва пръв от българите в спринта на 10 км в биатлона на Игрите в Милано - Кортина
Благой Тодев тръгва пръв от българите в спринта на 10 км в биатлона на Игрите в Милано - Кортина

Тодев желае към всеки да се подхожда индивидуално, а не както е сега. Това сподели той пред българските журналисти след края на спринта на 10 км на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026.

"Не мисля, че един старт може да промени мнението ми", каза Благой. "Има неща, които трябва да се изчистят – с мен, с треньори, с федерация, с програма. Аз го мисля от месец и не съм го измислил на момента.

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение
Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Доста ни се струпа през последните две години – психологически, психически, функционално. Мисля, че трябва да има по-индивидуален подход към всеки спортист, а не да работим всички заедно. Всеки е индивидуален състезател с индивидуални способности, различни капацитети и така нататък. По различен начин понасяме натоварванията и затова смятам, че е редно да се подхожда индивидуално, както е в големите нации. Норвегия, Франция, Германия.

Ние работим по, може би, по-стара методика, по-стара система, която на мен не ми допада. Треньорът каза, че може би ще си тръгне след Игрите. Ще дойде нов треньор – може би ще има нещо различно. Нищо не знаем. Факт е, че федерацията няма план за напред. Това е голям проблем. Не се мисли в перспектива.

Аз не искам да сменям всяка година треньори. Това не е редно. За четири години сме сменили трима треньори. Искам да се работи по един нормален начин.

Това означава да се подхожда индивидуално към спортистите. Не е нужно всеки да идва с личен треньор на всеки лагер. Да сме с десет треньори. Един човек, който да разбира и да подхожда индивидуално към всеки.

Това дали съм се изказвал по някакъв начин не влияе на резултатите ми на трасето. Аз не съм психически лабилен, за да се разстроя и да не мога да се настроя за състезание. На мен не ми влияят такива неща. Давам всичко от себе си. Опитвам се да съм максимално концентриран по време на състезание – на стрелбата, на бягането.

Ако аз взема медал – със сигурност ще се откажа. Това е по-голям стимул. Какво да кажа? Аз съм изключително щастлив за Лора. Неочаквано – със сигурност. Изненада беше, но тя го заслужава. Големите нации са носители на медали – всяка седмица печелят. И от Световна купа, и от Олимпийски игри. Трябваше нещо такова да се случи. Това е изключителна радост за всички нас", каза Тодев.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

  • 13 фев 2026 | 15:14
  • 776
  • 0
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

  • 13 фев 2026 | 15:10
  • 1292
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 918
  • 2
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 624
  • 0
Българските фенове искат още медали в биатлона

Българските фенове искат още медали в биатлона

  • 13 фев 2026 | 14:46
  • 454
  • 0
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 15942
  • 40
Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

  • 13 фев 2026 | 16:34
  • 1026
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 21757
  • 39
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 17132
  • 23
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 20719
  • 9
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 8623
  • 1