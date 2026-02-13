Благой Тодев: Федерацията няма никакъв план, тренираме по остарял начин

Благой Тодев отново се изказа против тренировъчните методи на селекционера на биатлонистите ни Волфганг Пихлер и обяви, че федерацията няма никакъв план за бъдещето.

Благой Тодев тръгва пръв от българите в спринта на 10 км в биатлона на Игрите в Милано - Кортина

Тодев желае към всеки да се подхожда индивидуално, а не както е сега. Това сподели той пред българските журналисти след края на спринта на 10 км на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026.

"Не мисля, че един старт може да промени мнението ми", каза Благой. "Има неща, които трябва да се изчистят – с мен, с треньори, с федерация, с програма. Аз го мисля от месец и не съм го измислил на момента.

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Доста ни се струпа през последните две години – психологически, психически, функционално. Мисля, че трябва да има по-индивидуален подход към всеки спортист, а не да работим всички заедно. Всеки е индивидуален състезател с индивидуални способности, различни капацитети и така нататък. По различен начин понасяме натоварванията и затова смятам, че е редно да се подхожда индивидуално, както е в големите нации. Норвегия, Франция, Германия.

Ние работим по, може би, по-стара методика, по-стара система, която на мен не ми допада. Треньорът каза, че може би ще си тръгне след Игрите. Ще дойде нов треньор – може би ще има нещо различно. Нищо не знаем. Факт е, че федерацията няма план за напред. Това е голям проблем. Не се мисли в перспектива.

Аз не искам да сменям всяка година треньори. Това не е редно. За четири години сме сменили трима треньори. Искам да се работи по един нормален начин.

Това означава да се подхожда индивидуално към спортистите. Не е нужно всеки да идва с личен треньор на всеки лагер. Да сме с десет треньори. Един човек, който да разбира и да подхожда индивидуално към всеки.

Това дали съм се изказвал по някакъв начин не влияе на резултатите ми на трасето. Аз не съм психически лабилен, за да се разстроя и да не мога да се настроя за състезание. На мен не ми влияят такива неща. Давам всичко от себе си. Опитвам се да съм максимално концентриран по време на състезание – на стрелбата, на бягането.

Ако аз взема медал – със сигурност ще се откажа. Това е по-голям стимул. Какво да кажа? Аз съм изключително щастлив за Лора. Неочаквано – със сигурност. Изненада беше, но тя го заслужава. Големите нации са носители на медали – всяка седмица печелят. И от Световна купа, и от Олимпийски игри. Трябваше нещо такова да се случи. Това е изключителна радост за всички нас", каза Тодев.