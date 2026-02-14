Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  В Барселона не издържаха и скочиха на съдийството

В Барселона не издържаха и скочиха на съдийството

  • 14 фев 2026 | 18:18
  • 2525
  • 4

Барселона депозира официална писмена жалба до Испанската футболна федерация, в която изразява недоволството си от съдийството по време на първия полуфинален мач за Купата на краля срещу Атлетико Мадрид, загубен с тежкото 0:4. Идеята за този ход се е зародила още на стадиона на „дюшекчиите“ в четвъртък вечер. Каталунците се оплакват заради незачетения гол на Пау Кубарси в началото на второто полувреме, както и от различния според тях критерий на рефера Мартинес Мунуера при показването на картони. В края на двубоя Ерик Гарсия беше изгонен.

В изявлението си клубът излага пет основни точки:

1. Липса на последователност в дисциплинарните решения
ФК Барселона осъжда наличието на непоследователни решения при идентични по естество ситуации, особено по отношение на дисциплинарните санкции. Тази разлика създава усещане за двоен стандарт, несъвместим с принципите на справедливост, равенство и правна сигурност, които трябва да ръководят състезанието.

2. Противоречиви критерии при игра с ръка
Клубът подчертава непоследователността в тълкуването на играта с ръка в наказателното поле, дори в мачове, ръководени от едни и същи съдии. Тази липса на единство засилва усещането за произвол и непредсказуемост в прилагането на правилата.

3. Натрупване на значителни грешки
Освен изолирани случаи, ФК Барселона посочва повтарящи се груби съдийски грешки през целия сезон, много от които са били решаващи и в ущърб на клуба. Това натрупване пряко засяга целостта на надпреварата и поражда нарастващо недоверие.

4. Приложение и прозрачност на ВАР
Клубът изразява основателни съмнения относно използването и правилното прилагане на технологията, особено при спорни решения, които не са придружени от убедителни технически обяснения. Също така се осъжда липсата на прозрачност при управлението и публикуването на аудиозаписите от ВАР.

5. Критерии за преразглеждане на ситуации на монитора
ФК Барселона поставя под въпрос липсата на ясен и последователен критерий за изпращане на съдиите да преразглеждат ситуации на монитора, което допринася за усещането за несигурност и неравенство при вземането на решения.

В съобщението си Барселона настоява за публикуване на всички аудиозаписи от ВАР при ситуацията с незачетеното попадение на Кубарси. Клубът също така призовава за създаването на етичен и дисциплинарен кодекс за съдиите, „не за собствена изгода, а за доброто функциониране на състезанието“.

