  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Траекторията на развитие на Хюндай не е никак обнадеждаваща

Траекторията на развитие на Хюндай не е никак обнадеждаваща

  • 17 фев 2026 | 14:46
  • 206
  • 0

Хюндай определено не започна сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) по начина, по който се надяваше да го направи, след като не класира нито един пилот на подиума в откриващите два кръга.

Тойота направи нещо, което бяхме виждали само от Ауди в WRC
Тойота направи нещо, което бяхме виждали само от Ауди в WRC

В първия старт за годината в Монте Карло Адриен Фурмо се класира четвърти, но завърши на близо шест минути зад победителя Оливър Солберг с Тойота. В Швеция миналата седмица отново французинът беше най-предно класиралият се пилот на Хюндай, макар и след подарък от Есапека Лапи.

Лапи сам е решил да пропусне Фурмо пред себе си в рали "Швеция"
Лапи сам е решил да пропусне Фурмо пред себе си в рали "Швеция"

Фурмо завърши единственото изцяло снежно състезание в WRC на петата позиция, изоставайки с 1:50 минути от победителят Елфин Еванс, отново с Тойота. Пасивът на французина от Сами Паяри, който завърши трети за Тойота, беше 1:04 минути, което показва колко по-слабо е моментното представяне на i20 N Rally1 спрямо колата на Тойота.

Есапека Лапи: Разликата ни с Тойота е брутална
Есапека Лапи: Разликата ни с Тойота е брутална

В класирането при производители Тойота е начело с почти максимален актив от 117 точки след първите два старта, а Хюндай заема второто място с 66 пункта. Притеснителното за корейския производител е това, че това реално е втората поредна година, в която той регистрира намаляващ актив след първите два кръга спрямо предходната кампания.

През 2024 Хюндай имаше 87 точки след рали „Монте Карло“ и рали „Швеция“, след като тимът започна годината с две поредни победи, благодарение на Тиери Нювил и Лапи. Преди 12 месеца Хюндай имаше актив от 72 пункта, след като Фурмо и Нювил записаха по едно трето място в първите два старта, а сега нямаше нито едно призово класиране и съответно сборът точки е още по-малък – 66.

Снимки: Imago

