Тойота направи нещо, което бяхме виждали само от Ауди в WRC

С тройната си победа в рали „Швеция“ през уикенда Тойота стана едва вторият производители, който окупира подиума в първите два кръга за един сезон в историята на Световния рали шампионат (WRC).

Тойота стартира 2026 година с тройна победа в рали „Монте Карло“, където триумфът беше за Оливър Солберг, а втори и трети финишираха Елфин Еванс и Себастиен Ожие. В Швеция миналия уикенд Еванс беше над всички, а заедно с него на подиума се качиха още Такамото Кацута и Сами Паяри.

Така за първи път от Ауди през 1984 година един производител започна сезона в WRC с две поредни окупации на подиума. Преди 42 години Ауди отбелязва тройна победа с Валтер Рьохл, Стиг Бломквист и Ханну Миккола в Монте Карло, след което Бломквист печели у дома в Швеция пред Мишел Мутон и сънародника си Пер Еклунд.

През сезон 1984 серията на Ауди достига до своя край в третия кръг в Португалия, където печели Миккола, но втори и трети зад него завършват двамата пилоти на Ланча Маркку Ален и Атило Бетега. Тепърва предстои да видим дали същото ще се случи и с Тойота в рали „Сафари“ след месец, където японската марка ще години шеста поредна победа.

