Алегри с новини за Леао и Пулишич, даде и мнение за скандалите със съдийството

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри говори пред медиите преди утрешното домакинство на Комо в Серия А. Разбира се, треньорът на "росонерите" коментира и скандалите около съдийските отсъждания на дербито Интер - Ювентус (3:2).

„Важно е да се концентрираме върху нашия път, тук се решава сезонът и нямаме право на грешка. Трябва да се подготвим по най-добрия начин за мача. Със сигурност не сме единствените съперници на Интер, има много отбори. Ние имаме цел – Шампионската лига. Да, в този момент трябва да сме с капаци на очите. Интер стартира като фаворит и днес е още по-голям такъв. Нека първо влезем в зона "Шампионска лига", а после ще видим на коя позиция ще стигнем до дербито.

🗣️ Allegri conference press: "Rabiot’s absence? I haven’t decided on the lineup yet. Jashari is doing very well I still need to assess who to field. Adrien has grown a lot from a technical-tactical, physical, and mental standpoint. Tomorrow, whoever plays will certainly deliver a… pic.twitter.com/iXC7wYpnqk — Milan Posts (@MilanPosts) February 17, 2026

Фабрегас върши важна работа, те също се борят за Шампионската лига, поздравявам го. От наша страна ще е нужен подреден мач.“

Алегри ще бъде без наказания Рабио – ключов човек в халфовата линия, който внася баланс и е лидер. „Адриен израсна много, но който и да играе на негово място, ще се справи добре. Яшари също е в отлична форма, трябва да го преценя.“

🗣️ Allegri conference press: “Leao? I struggle to give percentages. He’s doing well, he had a good training session yesterday too. He’s a player who, like Pulisic, has had a season with physical issues, but he scored an important goal. In the final stretch, in about 20 days, when… pic.twitter.com/hy7Hb21yOO — Milan Posts (@MilanPosts) February 17, 2026

Треньорът коментира и състоянието на други важни играчи за Милан като Рафаел Леао и Кристиан Пулишич: "Леао е добре, трудно ми е да говоря в проценти. Той, както и Пулишич, е играч, който имаше проблеми, но въпреки това бележи и влияе на играта. Скоро, когато имаме нужда от технични футболисти в ключова фаза от шампионата, те ще могат да се представят много добре. Рафа ще играе утре, за Пулишич ще преценим, все още изпитва дискомфорт.

Останалите са добре. Салемакерс е готов. Тайната на Модрич е в дълбоката му любов към футбола – той се извинява за един грешен пас от 60. Другите могат да се учат от него: в решаващите моменти от мача лицето на Лука се променя.“

Allegri: “We didn’t lose the Scudetto in 2012 because of the Muntari ghost goal. We lost it after that. One decision can cost you in the final match of the season but it can’t determine a whole campaign”

No coincidence these comments come a day on from Marotta referencing Bisseck pic.twitter.com/u8aaXRk8AG — Patrick Kendrick (@patrickendrick) February 17, 2026

Макс Алегри не избегна коментар по темата за бурята по оста Милано-Торино, свързана със съдийските казуси между Интер и Ювентус: „Мнозина вече говориха, ние не трябва да пилеем енергия. Има компетентни хора, които работят за подобряване на ВАР при обективните ситуации. Прословутият гол на Мунтари (б.ред. - става въпрос за непризнатия гол на халфа на Милан Съли Мунтари в мача срещу Ювентус от 2012 г., завършил 1:1) беше метър вътре – това беше обективен случай, въпреки че не загубихме скудетото заради него.“

Специалистът продължи анализа си: „Нашето първенство е прекрасно, но нека се запитаме кое е по-важно – техническите изпълнения или съдийските решения. Реферите са млади и са подложени на огромен натиск, защото класирането за Шампионската лига е икономически въпрос на живот и смърт.

🗣️ Allegri conference press: "VAR needs to be improved and solutions have to be found you don’t find them in a single day. We need to aim for objectivity: in my opinion, one thing that absolutely needs to change is when there’s an offside and the action then leads to a corner the… pic.twitter.com/TXNWXDRojt — Milan Posts (@MilanPosts) February 17, 2026

Симулациите? В този толкова бърз футбол е трудно да се съдийства. Необходими са нови решения за ВАР, както например при корнерите, дошли след засади. Не можем да научим всички, това е футболът. случилото се в събота е неприятно, най-вече за пряко замесените. Аз също съм грешил в миналото, като съм се въвличал в полемики, затова се оттеглям от темата.“

