Алегри с новини за Леао и Пулишич, даде и мнение за скандалите със съдийството

  • 17 фев 2026 | 14:46
  • 286
  • 0

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри говори пред медиите преди утрешното домакинство на Комо в Серия А. Разбира се, треньорът на "росонерите" коментира и скандалите около съдийските отсъждания на дербито Интер - Ювентус (3:2).

„Важно е да се концентрираме върху нашия път, тук се решава сезонът и нямаме право на грешка. Трябва да се подготвим по най-добрия начин за мача. Със сигурност не сме единствените съперници на Интер, има много отбори. Ние имаме цел – Шампионската лига. Да, в този момент трябва да сме с капаци на очите. Интер стартира като фаворит и днес е още по-голям такъв. Нека първо влезем в зона "Шампионска лига", а после ще видим на коя позиция ще стигнем до дербито.

Фабрегас върши важна работа, те също се борят за Шампионската лига, поздравявам го. От наша страна ще е нужен подреден мач.“

Алегри ще бъде без наказания Рабио – ключов човек в халфовата линия, който внася баланс и е лидер. „Адриен израсна много, но който и да играе на негово място, ще се справи добре. Яшари също е в отлична форма, трябва да го преценя.“

Треньорът коментира и състоянието на други важни играчи за Милан като Рафаел Леао и Кристиан Пулишич: "Леао е добре, трудно ми е да говоря в проценти. Той, както и Пулишич, е играч, който имаше проблеми, но въпреки това бележи и влияе на играта. Скоро, когато имаме нужда от технични футболисти в ключова фаза от шампионата, те ще могат да се представят много добре. Рафа ще играе утре, за Пулишич ще преценим, все още изпитва дискомфорт.

Останалите са добре. Салемакерс е готов. Тайната на Модрич е в дълбоката му любов към футбола – той се извинява за един грешен пас от 60. Другите могат да се учат от него: в решаващите моменти от мача лицето на Лука се променя.“

Макс Алегри не избегна коментар по темата за бурята по оста Милано-Торино, свързана със съдийските казуси между Интер и Ювентус: „Мнозина вече говориха, ние не трябва да пилеем енергия. Има компетентни хора, които работят за подобряване на ВАР при обективните ситуации. Прословутият гол на Мунтари (б.ред. - става въпрос за непризнатия гол на халфа на Милан Съли Мунтари в мача срещу Ювентус от 2012 г., завършил 1:1) беше метър вътре – това беше обективен случай, въпреки че не загубихме скудетото заради него.“

Специалистът продължи анализа си: „Нашето първенство е прекрасно, но нека се запитаме кое е по-важно – техническите изпълнения или съдийските решения. Реферите са млади и са подложени на огромен натиск, защото класирането за Шампионската лига е икономически въпрос на живот и смърт.

Симулациите? В този толкова бърз футбол е трудно да се съдийства. Необходими са нови решения за ВАР, както например при корнерите, дошли след засади. Не можем да научим всички, това е футболът. случилото се в събота е неприятно, най-вече за пряко замесените. Аз също съм грешил в миналото, като съм се въвличал в полемики, затова се оттеглям от темата.“

Снимки: Imago

