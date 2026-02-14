Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Модрич стана третият най-възрастен голмайстор в Серия А

Модрич стана третият най-възрастен голмайстор в Серия А

  • 14 фев 2026 | 11:35
  • 1212
  • 1

Полузащитникът на Милан Лука Модрич стана третият най-възрастен играч, отбелязал гол в италианското първенство.

40-годишният хърватин донесе победата на "росонерите" с попадение в 85-ата минута за успеха с 2:1 при гостуването на Пиза.

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада
Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

Според Opta, Модрич (40 години и 157 дни) е третият най-възрастен играч, отбелязал гол в Серия А, след Алесандро Костакурта (41 години и 25 дни) и Златан Ибрахимович (41 години и 166 дни).

През сезон 2025/26 Модрич е отбелязал два гола и е дал три асистенции в 26 мача.

