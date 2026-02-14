Модрич стана третият най-възрастен голмайстор в Серия А

Полузащитникът на Милан Лука Модрич стана третият най-възрастен играч, отбелязал гол в италианското първенство.

40-годишният хърватин донесе победата на "росонерите" с попадение в 85-ата минута за успеха с 2:1 при гостуването на Пиза.

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

Според Opta, Модрич (40 години и 157 дни) е третият най-възрастен играч, отбелязал гол в Серия А, след Алесандро Костакурта (41 години и 25 дни) и Златан Ибрахимович (41 години и 166 дни).

През сезон 2025/26 Модрич е отбелязал два гола и е дал три асистенции в 26 мача.