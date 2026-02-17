Германецът Тобиас Щилер ще ръководи първия мач между Лудогорец и Ференцварош

Опитният германски съдия Тобиас Щилер ще ръководи първия мач между Лудогорец и Ференцварош в плейофите на Лига Европа. 44-годишният Щилер е съдия и в професионалния си живот, като живее в германския град Зьолден, който е в близост до Фрайбург.

До момента Щилер не е ръководил мачове на български отбори в Европа. Асистенти ще бъдат Ласе Кословски и Марк Борш. Четвърти рефер на срещата ще бъде Матиас Йоленбек. Съдиите на ВАР системата също са германци, като основен ще бъде Сьорен Щоркс, а негов асистент ще бъде Йохан Пфайфер.