Билетите за домакинския двубой на Лудогорец срещу Ференцварош са в продажба от днес

Лудогорец съобщи, че билетите за първия мач от плейофите в Лига Европа срещу Ференцварош са в продажба от днес (3 февруари).

Двубоят срещу унгарския шампион ще се играе на 19 февруари от 22:00 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград, добавят от Лудогорец на официалния си сайт.

Входни талони могат да бъдат закупени на клубната база "Гнездо на орли" от 10:00 до 18:00 часа, като първите четири дни (вторник,сряда,четвъртък и петък) предимство ще имат притежателите на абонаментни карти за сезон 2025/2026. Веднага след това ще започне свободната и онлайн продажба на билети.

Цените на входните талони за мача срещу Ференцварош са следните:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 25 евро

Сектор В, блокове 1 и 6 – 15 евро

Сектор „Моци“ – 10 евро