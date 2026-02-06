Популярни
Лудогорец направи три промени в състава си за мачовете с Ференцварош

  • 6 фев 2026 | 23:31
  • 514
  • 0
Лудогорец направи три промени в състава си за мачовете с Ференцварош

Лудогорец направи три промени за мачовете срещу Ференцварош в Лига Европа. Новите попълнения Руан Секо и Винисиус Ногейра, както и Квадво Дуа попадат в разширения състав, докато Ерик Биле, Матеус Машадо и контузеният Агибу Камара са аут.

Централният защитник Едвин Куртулуш остава извън състава заради ограничението от три промени между основната фаза и плейофите, като на негово място е Идан Нахмиас. Куртулуш бе титуляр срещу Левски за Суперкупата.

Разширен състав на Лудогорец за Ференцварош:

Вратари: Серджио Падт, Хендрик Бонман, Дамян Христов, Валентин Валентинов, Златомир Симеонов
Защитници: Йоел Андерсон, Антон Недялков, Диниш Алмейда, Сон, Оливие Вердон, Винисиус Ногейра, Идан Нахмиас, Методи Стефанов, Симеон Шишков, Петър Кирев
Полузащитници: Петър Станич, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Филип Калоч, Педро Нареси, Иван Йорданов, Николай Николов, Георги Пенев, Раян Иванов, Кристиян Николов, Наско Янев
Нападатели: Квадво Дуа, Кайо Видал, Руан Секо, Бернард Текпетей, Ерик Маркус, Станислав Иванов, Александър Маринов, Филип Гигов, Йоан Йорданов

