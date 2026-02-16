Луис Енрике за думите на Дембеле: Винаги има шум около ПСЖ, свикнали сме

Наставникът на европейския клубен шампион ПСЖ Луис Енрике говори пред медиите преди утрешния първи мач от плейофите на Шампионската лига - гостуването на Монако. Парижани бяха сразени в края на миналата седмица и загубиха от Рен с 1:3, с което сдадоха първото място във френската Лига 1 за сметка на Ланс.
Дембеле: Трябва да играем за клуба, а не за себе си
“Това са два добри отбора с добри играчи. Можем да очакваме мач, подобен на този отпреди няколко месеца, и искаме да се опитаме да спечелим този мач. Създадохме много положения срещу Рен и Марсилия. Срещу Марсилия вкарахме пет гола и само един срещу Рен. Те бяха много ефикасни. По-добре е да влезеш в мача след победа, но сме свикнали да преодоляваме ситуации. Мотивирани сме да играем утре”, започна испанецът.
Луис Енрике веднага бе запитан за думите на Усман Дембеле. Носителят на “Златната топка” каза след загубата от Рен: „Трябва да играем първо за клуба, вместо да мислим за себе си“. За това наставникът на парижани каза:„Винаги има много шум около ПСЖ. Трябва да го приемем и... това е всичко”. Запитан отново за думите на Дембеле от друг журналист, испанецът извервено повтори: “Това, което казах, е много ясно. Винаги има шум около ПСЖ и ние сме свикнали с него.“
“Искам да видя най-добрата версия на ПСЖ и видяхме миналия сезон, че загубихме първия мач, преди да се върнем и да спечелим втория. Искаме да печелим всеки мач и манталитетът ни не се променя.Увереността ми в нашите играчи и в отбора е налице. Трябва да осъзнаем колко е трудно да печелим като гост, но сме уверени, защото сме го правили и преди”, продължи той.
Припомнено бе и, че в мачовете с Монако вратарите на ПСЖ страдат, след като вече бившият страж на клуба Джанлуиджи Донарума получи сериозна контузия в срещата за Суперкупупата на Франция, а Люка Шевалие се размина с такава при загубата в първенството с 0:1. По този повод Луис Енрике отговори шеговито: “ Не знам дали очаквам по-спокойна вечер. Може би ще играем без вратар (усмихва се). Никой вратар не иска да играе”.
