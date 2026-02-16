Край на жертвите за двойната олимпийска кралица

Ден след като спечели олимпийското злато в гигантския слалом на Игрите в Милано-Кортина, добавяйки към титлата си в супергигантския слалом, Федерика Бриньоне заяви, че вече няма да прави жертвите, които я бяха прекарали през 10-месечно възстановяване от контузия, операция и рехабилитация, които я накараха да се бори просто за да се върне към състезанията, камо ли за олимпийска форма.

„Със сигурност вече не съм готова, искам да кажа, никога не съм приемала много, но да вземам лекарства, за да мога да карам ски...“, каза 35-годишната спортистка на пресконференция.

След инцидента миналия април, който я остави с разместени фрактури в левия крак и разкъсана предна кръстна връзка, Бриньоне трябваше да се ангажира почти изцяло в продължение на почти година, оформена от управление на болката, възстановителна работа и ежедневната работа по възстановяване на силата.

„Работих денонощно, за да мога да бъда на пистата и да бъда конкурентоспособна, така че искам да работя, да, както през другите години, но не по толкова изтощителен начин“, заяви още Бриньоне.

Самите медали ѝ донесоха не облекчение или завършек, а претоварване след дългото ѝ възстановяване.

„Не мисля, че това създава празнота за мен, но създава твърде много хаос. Почти съм уплашена, защото в този момент от кариерата си нямам толкова голямо желание за това, трябва да призная“, добави италианката.

Вместо празнуване, непосредствените последици изостриха нуждата от спокойствие след „месеци, преживени с пълна интензивност“.

„Бих искала, след 10 месеца като тези, да не е почивка, но единственото нещо, което искам, е да бъда малко спокойна и да правя отново малко моите неща, нещата, които харесвам“, заключи Бриньоне.

Италианската скиорка говори и за остатъка от сезона, който предстои: „В този момент идеята да продължа сезона е моят „щит“ за всичко останало, с което не искам да се сблъскам, и затова вероятно ще се опитам да продължа сезона и да се защитя със състезанията.

Но може би вместо това „в момента, в който ще се появя на пистата и ще кажа: „Знаете ли какво? Да поемам тези рискове, вече не ми се иска, не сега. Може би догодина или чувствайки тази болка, ми писна.“

Бриньоне също иска да запази обикновения си ежедневен живот, недокоснат „от олимпийския успех“.

„Не искам да променя поведението си, искам да ходя на кафе с приятелите си на едно и също място и да вечерям у дома. Мечтата ми в този момент е да имам и да продължа да имам живота си, което означава да не променям нищо“, завърши Бриньоне.