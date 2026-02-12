Президентът на Италия видя триумфа на Бриньоне

Президентът на Италия Серджо Матарела, който миналата седмица откри официално XXV зимни Олимпийски игри Милано – Кортина, днес пристигна в Кортина, за да наблюдава Супер Г за жени.

На легендарната писта „Олимпия дела Тофане“ победи Федерика Бриньоне, която се завърна в стартовете за Световната купа по ски алпийски дисциплини по-рано тази година след тежка контузия. Бриньоне завърши за време от 1:23.41, с което изпревари с 0.41 секунди французойката Роман Мирадоли, бронзът пък беше за Корнелия Хютер.