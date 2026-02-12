Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локо ликува в пловдивското дерби след супер мач с много положения
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Президентът на Италия видя триумфа на Бриньоне

Президентът на Италия видя триумфа на Бриньоне

  • 12 фев 2026 | 19:33
  • 443
  • 0

Президентът на Италия Серджо Матарела, който миналата седмица откри официално XXV зимни Олимпийски игри Милано – Кортина, днес пристигна в Кортина, за да наблюдава Супер Г за жени.

На легендарната писта „Олимпия дела Тофане“ победи Федерика Бриньоне, която се завърна в стартовете за Световната купа по ски алпийски дисциплини по-рано тази година след тежка контузия. Бриньоне завърши за време от 1:23.41, с което изпревари с 0.41 секунди французойката Роман Мирадоли, бронзът пък беше за Корнелия Хютер.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

  • 12 фев 2026 | 15:42
  • 1268
  • 2
Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 599
  • 0
Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:58
  • 1419
  • 0
Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

  • 12 фев 2026 | 14:54
  • 775
  • 7
Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

  • 12 фев 2026 | 14:40
  • 1559
  • 3
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:27
  • 1334
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 35541
  • 132
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 23829
  • 30
Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

  • 12 фев 2026 | 19:56
  • 11865
  • 1
Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 27475
  • 57
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

  • 12 фев 2026 | 19:25
  • 16934
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 11015
  • 19