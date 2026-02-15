Анина Цурбриген не завърши първия манш, Бриньоне отвя конкуренцията в Кортина

Състезаващата се за България Анина Цурбриген не успя да стигне до финала на първия манш на женския гигантски слалом от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина след неточност малко след средата на трасето на „Олимпия дела Тофане“.

Цурбриген стартира с №45 в своя олимпийски дебют и след първите две междинни контроли вече имаше натрупан пасив от 3.08 секунди. Малко след това обаче дойде и нейната неточност, която я изхвърли извън трасето след един ролер и за нея състезанието приключи.

В челото на класирането олимпийската шампионка в супергигантския слалом Федерика Бриньоне буквално отвя конкуренцията, след като стартира с №14. Италианката завърши за време от 1:03.23 и си осигури аванс от 0.34 пред Лена Дюр от Германия. Тройката допълни още една представителка на домакините от Италия – София Годжа, която завърши на 0.46 зад своята сънародничка Бриньоне.

На равна четвърта позиция се наредиха цели три състезателки, които изостанаха с 0.74 от водачката. Това са Теа Луис Щернесунд от Норвегия, Лара Колтури от Албания и действащата олимпийска шампионка в дисциплината Сара Хектор от Швеция. Трите разделяха първото място преди спускането на Бриньоне, но след това бяха изпреварени още от Дюр и Годжа. Голямата звезда на алпийските ски Микаела Шифрин (САЩ) се класира едва седма, изоставайки с 1.02 от първата позиция и ще се нуждае от чудо, за да стигне до златото по-късно днес.

Вторият манш на женския гигантски слалом на Олимпийските игри в Милано – Кортина стартира в 14:30 часа българско време, а участие в него ще вземат всички състезателки, които завършиха успешно първото спускане. По традиция първо ще се спуснат първите 30 след първия манш в обратен ред, след което на старта ще застанат и състезателките, заели позициите от 31-ва нагоре. Трасето във втория манш ще бъде наредено от треньора на американския отбор Карин Харьо.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto | Снимки: Gettyimages