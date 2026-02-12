Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Федерика Бриньоне стана най-възрастният олимпийски шампион в алпийските ски

Федерика Бриньоне стана най-възрастният олимпийски шампион в алпийските ски

  • 12 фев 2026 | 16:53
  • 385
  • 0
Федерика Бриньоне стана най-възрастният олимпийски шампион в алпийските ски

Федерика Бриньоне сбъдна своята мечта и спечели първата си олимпийска титла в алпийските ски, след като по-рано днес спечели супергигантския слалом на „Олимпия дела Тофане“ в Кортина д'Ампецо.

Успехът на италианката дойде само 315 дни, след като тя получи тройна фрактура на левия си крак по време на шампионата на Италия във Вал ди Фаса. Но това не беше единственото смайващо при триумфа на Бриньоне днес.

Бриньоне триумфира с мечтаното злато по-малко от година след тройната фрактура на крака
Бриньоне триумфира с мечтаното злато по-малко от година след тройната фрактура на крака

Тя също така стана и най-възрастният олимпийски шампион в историята на алпийските ски и при жените, и при мъжете. Тя спечели своя златен медал на 35 години и 213 дена.

За Бриньоне това е общо четвърти олимпийски медал след трите, която тя завоюва в Пьончанг 2018 и Пекин 2022. Преди осем години италианката взе бронза в гигантския слалом, а преди четири години завърши втора в същата дисциплина и взе бронза в комбинацията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

  • 12 фев 2026 | 15:42
  • 887
  • 2
Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 407
  • 0
Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:58
  • 1177
  • 0
Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

  • 12 фев 2026 | 14:54
  • 598
  • 4
Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

  • 12 фев 2026 | 14:40
  • 1178
  • 3
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:27
  • 963
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локо и Ботев

11-те на Локо и Ботев

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 2346
  • 5
Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 4570
  • 6
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 17025
  • 70
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

  • 12 фев 2026 | 17:01
  • 11849
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 7427
  • 15
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 18220
  • 39