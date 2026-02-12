Федерика Бриньоне стана най-възрастният олимпийски шампион в алпийските ски

Федерика Бриньоне сбъдна своята мечта и спечели първата си олимпийска титла в алпийските ски, след като по-рано днес спечели супергигантския слалом на „Олимпия дела Тофане“ в Кортина д'Ампецо.

Успехът на италианката дойде само 315 дни, след като тя получи тройна фрактура на левия си крак по време на шампионата на Италия във Вал ди Фаса. Но това не беше единственото смайващо при триумфа на Бриньоне днес.

Бриньоне триумфира с мечтаното злато по-малко от година след тройната фрактура на крака

Тя също така стана и най-възрастният олимпийски шампион в историята на алпийските ски и при жените, и при мъжете. Тя спечели своя златен медал на 35 години и 213 дена.

За Бриньоне това е общо четвърти олимпийски медал след трите, която тя завоюва в Пьончанг 2018 и Пекин 2022. Преди осем години италианката взе бронза в гигантския слалом, а преди четири години завърши втора в същата дисциплина и взе бронза в комбинацията.

