Весела Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева отбеляза Деня на спорта - 17 май със серия от инициативи в Националната спортна академия „Васил Левски“, заедно с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ректора на НСА проф. Красимир Петков.

Пред журналисти Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици, след което да бъде възстановено финансирането.

"Честит 17 май - Ден на българския спорт!

Днес отбелязахме празника в Националната спортна академия - мястото, което създава треньори и специалисти, но и на което се подготвят и се състезават стотици деца.

Адмирации за ръководството на Академията, което се грижи не само за своите студенти и преподаватели, но инвестира в спортната база, която е една от най-добрите в страната. Посетихме и олимпийския център, защото на днешния ден си даваме сметка какво наследство ни оставиха швейцарските учители, които с указ от 17 май 1894 идват у нас, за да положат основите на спорта.

Като бивш председател на ДАМС съм горда, че заедно с професори от НСА, решихме през 2006-а година да честваме този ден като празник на българския спорт.

Честито на действащи и бивши спортисти, треньори, преподаватели, на всички хора, за които спортът е не само професия, но и житейска мисия", добави Весела Лечева в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.