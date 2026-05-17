Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици

Весела Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици

  • 17 май 2026 | 14:13
  • 315
  • 0
Весела Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева отбеляза Деня на спорта - 17 май със серия от инициативи в Националната спортна академия „Васил Левски“, заедно с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ректора на НСА проф. Красимир Петков.

Пред журналисти Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици, след което да бъде възстановено финансирането.

"Честит 17 май - Ден на българския спорт!

Днес отбелязахме празника в Националната спортна академия - мястото, което създава треньори и специалисти, но и на което се подготвят и се състезават стотици деца.

Адмирации за ръководството на Академията, което се грижи не само за своите студенти и преподаватели, но инвестира в спортната база, която е една от най-добрите в страната. Посетихме и олимпийския център, защото на днешния ден си даваме сметка какво наследство ни оставиха швейцарските учители, които с указ от 17 май 1894 идват у нас, за да положат основите на спорта.

Като бивш председател на ДАМС съм горда, че заедно с професори от НСА, решихме през 2006-а година да честваме този ден като празник на българския спорт.

Честито на действащи и бивши спортисти, треньори, преподаватели, на всички хора, за които спортът е не само професия, но и житейска мисия", добави Весела Лечева в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Столична спортна арена приема следващото издание на Евровизия

Столична спортна арена приема следващото издание на Евровизия

  • 17 май 2026 | 10:45
  • 4302
  • 17
Министър Енчо Керязов отправи приветствие по повод Деня на българския спорт

Министър Енчо Керязов отправи приветствие по повод Деня на българския спорт

  • 17 май 2026 | 10:14
  • 521
  • 0
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 23894
  • 188
Елена Попиванова и Цветина Попиванова отпаднаха на осминафиналите на двойки жени на турнир по бадминтон в Марибор

Елена Попиванова и Цветина Попиванова отпаднаха на осминафиналите на двойки жени на турнир по бадминтон в Марибор

  • 17 май 2026 | 01:41
  • 618
  • 0
Джонатан Нарваес спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Италия

Джонатан Нарваес спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Италия

  • 16 май 2026 | 20:00
  • 1535
  • 0
България зае шесто място на 25 метра пистолет

България зае шесто място на 25 метра пистолет

  • 16 май 2026 | 13:21
  • 535
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6812
  • 11
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6917
  • 10
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 7417
  • 12
Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

  • 17 май 2026 | 14:57
  • 2915
  • 5
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 8122
  • 19
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 23894
  • 188