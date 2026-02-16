20 милиона долара е струвала рекламата на Кадилак на Супербоул

Кадилак е похарчил до 20 милиона долара за представянето на цветовата схема своя болид за Формула 1 по време на финала на НФЛ - Супербоул. Това предположи главният изпълнителен директор на отбора Дан Таурис, който обясни, че няма точни данни за този разход.

Първият в историята автомобил на Кадилак за Формула 1 участва в предсезонния шейкдаун в Барселона със "специална тестова" окраска. Целта беше да се достигне до възможно най-голяма аудитория, особено на американския пазар, за да се покаже чисто новият дизайн и да се повиши осведомеността за проекта във Формула 1.

A feast for the ears! 👂



These are the sounds of each different power unit manufacturer for this season 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/8tS4X2iJUP — Formula 1 (@F1) February 15, 2026

За тази цел Кадилак закупи едноминутен рекламен слот за видео, включващо речта на американския президент Джон Ф. Кенеди от 1962, озаглавена „Ние избираме да отидем на Луната“. Кадрите показваха подготовката на Кадилак с посланието: „Мисията започва“.

The Cadillac F1 team livery reveal during the Super Bowl was actually fire. 🔥



My favorite part? Using JFK's historic speech ... and the brilliant simulation required to create this gorgeous ad, of course. pic.twitter.com/Dg82bvX5j3 — George Nimeh (@iboy) February 9, 2026

На въпрос дали цената е била около 10 милиона долара за 30 секунди, Таурис отговори: „Да, съпоставимо е. Това е добра оценка.“

Освен лудите пари за тази реклама, от Дженерал Мотърс инвестират сериозно в своя отбор във Формула 1, за да стане тимът максимално конкурентоспособен от самото начало, с няколко бази в САЩ, както и на "Силвърстоун" в Англия.

Дори в ерата на тавана на разходите във Формула 1, Таурис очаква отборът да бъде на загуба през 2026 и 2027: „Вероятно ще минат няколко години, преди отборът да излезе на печалба или да достигне точка на рентабилност на оперативна база - каза американецът. - Мисля, че изпреварваме нашите прогнози, знаейки какво ще е необходимо, за да влезем във Формула 1.“

В този контекст спонсорите естествено ще бъдат под лупа, като изглежда, че все още няма голям партньор на Кадилак. Таурис обаче поясни, че логото на TWG AI, което краси страничните кутии, не е просто вътрешен брандинг, въпреки че това е неговата компания.

„Когато вземете предвид отношенията и връзките между TWG и Дженерал Мотърс, това е договор при пазарни условия, така че не е просто запълване на място - настоя той. - Това е платено споразумение. Не е споразумение за размяна на стойност, така че от тази гледна точка това са реални пари за отбора.“

