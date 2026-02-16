Норис: Макс никога не се отказва и ще се опита да спечели

Ландо Норис очаква Макс Верстапен да остане амбициран за победи, както винаги досега, въпреки острите му критики към новите технически правила във Формула 1. Световният шампион е сред тези пилоти, които се изказват най-обрано за промените във Формула 1, но пък е на мнение, че Макларън може да се окаже в ролята на догонващ.

„Не очаквам Макс да излезе на пистата и да не му пука какво се случва в състезанията - обясни Норис. - Той ще се опита да спечели, а Макс никога не би се отказал от това. Може би просто няма да се усмихва толкова много. Предполагам, че това може да се случи.“

A feast for the ears! 👂



These are the sounds of each different power unit manufacturer for this season 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/8tS4X2iJUP — Formula 1 (@F1) February 15, 2026

Критиките на звездите и тихият ужас на Либърти Медия

Относно новите болиди във Формула 1, Норис добави: „Със сигурност не се усещат толкова бързи, колкото през последните няколко години, и управлението не е толкова перфектно, но ако това беше болидът, с който той беше започнал кариерата си, вероятно щеше да каже, че е невероятен. В сравнение с по-старите коли, усещането не е толкова приятно или красиво при пилотирането, но все пак е доста добро.“

„Всеки може да има собствено мнение и да решава какво иска да прави – никой не трябва да се оплаква или да се сърди за това. Всеки пилот има своя гледна точка: на него не му хареса, а на мен ми харесва.“

Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

След първия тест в Бахрейн Ландо е на мнение, че Макларън е в ролята на догонващ спрямо Ред Бул и Ферари и това разпределение на силите едва ли ще се промени за Гран При на Австралия в Мелбърн. Норис уточни, че ефективната работа на аеродинамиката, съчетана с новата задвижваща система на Ред Бул-Форд, прави RB22 "може би най-добрия и балансиран" автомобил в хода на предсезонната подготовка.

И в Ред Бул се борят с твърде тежката нова кола

