Норис: Макс никога не се отказва и ще се опита да спечели

  • 16 фев 2026 | 10:33
  • 227
  • 0

Ландо Норис очаква Макс Верстапен да остане амбициран за победи, както винаги досега, въпреки острите му критики към новите технически правила във Формула 1. Световният шампион е сред тези пилоти, които се изказват най-обрано за промените във Формула 1, но пък е на мнение, че Макларън може да се окаже в ролята на догонващ.

„Не очаквам Макс да излезе на пистата и да не му пука какво се случва в състезанията - обясни Норис. - Той ще се опита да спечели, а Макс никога не би се отказал от това. Може би просто няма да се усмихва толкова много. Предполагам, че това може да се случи.“

Относно новите болиди във Формула 1, Норис добави: „Със сигурност не се усещат толкова бързи, колкото през последните няколко години, и управлението не е толкова перфектно, но ако това беше болидът, с който той беше започнал кариерата си, вероятно щеше да каже, че е невероятен. В сравнение с по-старите коли, усещането не е толкова приятно или красиво при пилотирането, но все пак е доста добро.“

„Всеки може да има собствено мнение и да решава какво иска да прави – никой не трябва да се оплаква или да се сърди за това. Всеки пилот има своя гледна точка: на него не му хареса, а на мен ми харесва.“

След първия тест в Бахрейн Ландо е на мнение, че Макларън е в ролята на догонващ спрямо Ред Бул и Ферари и това разпределение на силите едва ли ще се промени за Гран При на Австралия в Мелбърн. Норис уточни, че ефективната работа на аеродинамиката, съчетана с новата задвижваща система на Ред Бул-Форд, прави RB22 "може би най-добрия и балансиран" автомобил в хода на предсезонната подготовка.

Снимки: Gettyimages

