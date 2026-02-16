Алонсо: Нюи не е забравил как да прави коли

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо защити шефът на Астън Мартин и главен дизайнер на тима Ейдриън Нюи, казвайки, че британецът не е забравил как да прави бързи коли.

Изказването на испанеца идва на фона на много трудната предсезонна подготовка, която води екипът от Силвърстоун. Той практически взе участие само в последния ден на шейкдауна в Барселона в края на януари, а в Бахрейн миналата седмица Астън Мартин беше отборът, който завъртя най-малко обиколки.

В редките случаи, в които Алонсо и съотборникът му Ланс Строл бяха на пистата, тяхното темпо не беше никак добро. Канадецът дори заяви пред медиите в хода на изпитанията на „Сахир“, че изоставането на Астън Мартин от челото надхвърля четири секунди.

Със сигурност това е много разочароващо за всички в отбора, но най-вече за Алонсо, който от години чакаше възможността да работи с Нюи. Все пак испанецът изказа своята подкрепа към легендарния дизайнер, който има общо 26 титли при пилотите и конструкторите в своето резюме от 1992 година насам.

„Имам вяра в отбора. Ще има напредък по шасито, със задвижващата система ще е малко по-трудно, защото все още нямаме много яснота какво точно се иска от тези нови правила. Но при шасито, там няма въпросителни. След 30+ години доминация на Ейдриън, той не е забравил всичко за една година.



„Не знам къде се намираме от гледна точка шасито и сцеплението, но дори и да не сме на 100% сега, ние скоро ще бъде, защото ние ще решим всички проблеми и със задвижващата система. Трябва да дадем време и да разберем къде се намираме. Ако изоставаме, ще трябва да се подобрим възможно най-бързо“, обясни Алонсо.

