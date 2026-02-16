Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алонсо: Нюи не е забравил как да прави коли

Алонсо: Нюи не е забравил как да прави коли

  • 16 фев 2026 | 13:32
  • 539
  • 0

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо защити шефът на Астън Мартин и главен дизайнер на тима Ейдриън Нюи, казвайки, че британецът не е забравил как да прави бързи коли.

Изказването на испанеца идва на фона на много трудната предсезонна подготовка, която води екипът от Силвърстоун. Той практически взе участие само в последния ден на шейкдауна в Барселона в края на януари, а в Бахрейн миналата седмица Астън Мартин беше отборът, който завъртя най-малко обиколки.

Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното
Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното

В редките случаи, в които Алонсо и съотборникът му Ланс Строл бяха на пистата, тяхното темпо не беше никак добро. Канадецът дори заяви пред медиите в хода на изпитанията на „Сахир“, че изоставането на Астън Мартин от челото надхвърля четири секунди.

Ланс Строл с много мрачна прогноза за темпото на Астън Мартин
Ланс Строл с много мрачна прогноза за темпото на Астън Мартин

Със сигурност това е много разочароващо за всички в отбора, но най-вече за Алонсо, който от години чакаше възможността да работи с Нюи. Все пак испанецът изказа своята подкрепа към легендарния дизайнер, който има общо 26 титли при пилотите и конструкторите в своето резюме от 1992 година насам.

Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън
Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън

„Имам вяра в отбора. Ще има напредък по шасито, със задвижващата система ще е малко по-трудно, защото все още нямаме много яснота какво точно се иска от тези нови правила. Но при шасито, там няма въпросителни. След 30+ години доминация на Ейдриън, той не е забравил всичко за една година.

„Не знам къде се намираме от гледна точка шасито и сцеплението, но дори и да не сме на 100% сега, ние скоро ще бъде, защото ние ще решим всички проблеми и със задвижващата система. Трябва да дадем време и да разберем къде се намираме. Ако изоставаме, ще трябва да се подобрим възможно най-бързо“, обясни Алонсо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лапи сам е решил да пропусне Фурмо пред себе си в рали "Швеция"

Лапи сам е решил да пропусне Фурмо пред себе си в рали "Швеция"

  • 15 фев 2026 | 21:19
  • 1061
  • 0
И в Ред Бул се борят с твърде тежката нова кола

И в Ред Бул се борят с твърде тежката нова кола

  • 15 фев 2026 | 21:04
  • 2390
  • 0
Естебан Окон отговори на критиките на шефа си Аяо Комацу

Естебан Окон отговори на критиките на шефа си Аяо Комацу

  • 15 фев 2026 | 20:28
  • 1235
  • 1
Оливър Солберг: Не заслужавах повече от четвърто място в рали „Швеция“

Оливър Солберг: Не заслужавах повече от четвърто място в рали „Швеция“

  • 15 фев 2026 | 18:44
  • 1231
  • 1
Бивш световен шампион: Маркес унищожи Баная

Бивш световен шампион: Маркес унищожи Баная

  • 15 фев 2026 | 18:22
  • 1868
  • 0
Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

  • 15 фев 2026 | 17:46
  • 1280
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 7755
  • 13
11-те на Септември (Сф) и Монтана

11-те на Септември (Сф) и Монтана

  • 16 фев 2026 | 13:56
  • 1965
  • 0
Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 25088
  • 44
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 10239
  • 10
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 5690
  • 35
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 16549
  • 20