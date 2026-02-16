Кирил Котев: В Лигата на нациите силите са изравнени

Техническият директор на БФС Кирил Котев коментира жребия за Лигата на нациите, който изпрати националния отбор на България в Група 4 на Лига C със съперници Исландия, Естония и победителя от предстоящия плейоф между Люксембург и Малта.

"Знаете, че самото естество на турнира е такова, че балансът на силите е доста изравнен - няма изявени фаворити, но и няма категорични аутсайдери. Ако гледаме ранкинга преди жребия, Исландия, например, беше с най-високо класиране от отборите в първа урна на Лига C. Ние самите пък не сме в позиция да подценяваме абсолютно никого - нашата цел е да се подготвим максимално добре за мачовете през есента и да се опитаме да вземем максимума от тях", заяви Кирил Котев пред БТА.

Той не подмина и промяната във формата на надпреварата. Както е известно, за първи път в историята ще има един общ прозорец септември-октомври, като в рамките на 11 дни "лъвовете" ще изиграят 4 срещи. Селекцията на Александър Димитров започва участието си с две поредни домакинства - на Люксембург или Малта на 26 септември, а 3 дни по-късно приема и Естония. След това на отбора предстоят две гостувания - на Исландия (3 октомври) и Люксембург/Малта (6 октомври).

"Подобна революционна промяна ще бъде предизвикателство за всички - както за треньорските щабове, така и за самите футболисти. Клубният сезон ще е в разгара си, така че от тази гледна точка се надявам националните състезатели вече да са навлезли във форма и да са подготвени максимално добре за тези 4 мача. Започваме с две домакинства, в които ще разчитаме на подкрепата и на публиката за положителен старт. Визитата на Исландия ще включва доста дълъг полет и специфични климатични условия. Ако пък се окаже, че ще се изправим срещу Малта, то гостуването там ще бъде непосредствено след пътуването до Рейкявик, така че ще трябва бързо да се аклиматизираме към местните условия. Тези мачове са през есента, но подготовката ни за тях започва още сега с предстоящото участие на турнира FIFA Series в Индонезия, който ще използваме като възможност да видим различни футболисти в действие и да работим върху игровия си облик", завърши Кирил Котев.

Малта и Люксембург ще определят последния съперник на България в два плейофни мача, които ще се играят на разменено гостуване на 26-и и 31-и март тази година.