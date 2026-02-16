България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

Националният отбор на България ще започне участието си в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия с мач срещу Соломоновите острови в петък сутрин, 27 март, от 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно). Двубоят ще се играе на стадион "Гелора Бунг Карно" в столицата Индонезия, като именно на тази арена ще се състоят всичките четири срещи от надпреварата. По-късно този ден от 15:00 ч. българско време (20:00 ч. местно) е и двубоят между домакините от Индонезия и селекцията на Сейнт Китс и Невис.

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

Турнирът ще продължи с още два мача в понеделник, 30 март. В първия от тях в 11:30 ч. българско време (15:30 ч. местно; Индонезия не преминава към лятно часово време в края на март) ще се срещнат загубилите отбори в първите две срещи, играни на 27 март, а във втория ще играят съответно победителите. Своеобразният финал на надпреварата ще се състои на 30 март от 16:00 ч. българско време (20:00 ч. местно).

FIFA Series 2026 Индонезия, програма:

Стадион “Гелора Бунг Карно”, Джакарта

Петък, 27 март

Мач 1, 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно)

Сол. о-ви - БЪЛГАРИЯ

Мач 2, 15:00 ч. българско време (20:00 ч. местно)

Индонезия - Сейнт Китс и Невис

Понеделник, 30 март

11:30 ч. българско време (15:30 ч. местно)

Загубил Мач 1 - Загубил Мач 2

16:00 ч. българско време (20:00 ч. местно)

Победител Мач 1 - Победител Мач 2