Левски разгроми ЦСКА във Вечното дерби при 16-годишните

Левски разби ЦСКА със 7:0 в среща от 5-ия кръг на Елитната група до 16 години. Точни за “сините” бяха Кристиан Шиячки, Александър Николов, Красен Крумов, Васил Киров и Денислав Костов, който заби хеттрик.

Срещата започна равностойно, като първата добра ситуация се откри пред “червените” след десет минути игра. Центриране от корнер доведе до намеса на Александър Митев, а при добавката играч на гостите стреля неточно.

Левски отговори невероятно и в рамките на пет минути отбеляза три гола. Първо Кристиян Шиячки откри, след като засече центриране от фланга на Александър Николов. След това Денислав Костов удвои с хубав удар от границата на наказателното поле, а Александър Николов направи 3:0 в 23-ата минута. До края на полувремето домакините продължиха да играят по-добре и стигнаха до още две попадения. Денислав Костов бе изведен от Васил Киров и направи 4:0, а минути преди края на първата част Красен Крумов реализира за 5:0.

Второто полувреме започна с добри положение и пред двете врати, но двамата вратари си намесиха подобаващо. В 55-ата Васил Киров се възползва от грешка в защитата на ЦСКА и с левия крак отбеляза шесто попадение. Най-красивият момент в мача дойде пет минути по-късно, след като Денислав Костов вкара гол-шедьовър, прехвърляйки вратаря на “червените” от центъра на терена. По този начин Костов оформи не само своя хеттрик, а и крайния резултат 7:0.

Така след пет кръга Левски продължава с победите и няма загубена точка.