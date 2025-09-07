Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски U16
  3. Левски разгроми ЦСКА във Вечното дерби при 16-годишните

Левски разгроми ЦСКА във Вечното дерби при 16-годишните

  • 7 сеп 2025 | 12:34
  • 5661
  • 15
Левски разгроми ЦСКА във Вечното дерби при 16-годишните

Левски разби ЦСКА със 7:0 в среща от 5-ия кръг на Елитната група до 16 години. Точни за “сините” бяха Кристиан Шиячки, Александър Николов, Красен Крумов, Васил Киров и Денислав Костов, който заби хеттрик.

Срещата започна равностойно, като първата добра ситуация се откри пред “червените” след десет минути игра. Центриране от корнер доведе до намеса на Александър Митев, а при добавката играч на гостите стреля неточно.

Левски отговори невероятно и в рамките на пет минути отбеляза три гола. Първо Кристиян Шиячки откри, след като засече центриране от фланга на Александър Николов. След това Денислав Костов удвои с хубав удар от границата на наказателното поле, а Александър Николов направи 3:0 в 23-ата минута. До края на полувремето домакините продължиха да играят по-добре и стигнаха до още две попадения. Денислав Костов бе изведен от Васил Киров и направи 4:0, а минути преди края на първата част Красен Крумов реализира за 5:0.

Второто полувреме започна с добри положение и пред двете врати, но двамата вратари си намесиха подобаващо. В 55-ата Васил Киров се възползва от грешка в защитата на ЦСКА и с левия крак отбеляза шесто попадение. Най-красивият момент в мача дойде пет минути по-късно, след като Денислав Костов вкара гол-шедьовър, прехвърляйки вратаря на “червените” от центъра на терена. По този начин Костов оформи не само своя хеттрик, а и крайния резултат 7:0.

Така след пет кръга Левски продължава с победите и няма загубена точка.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

  • 7 сеп 2025 | 09:58
  • 1575
  • 0
Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

  • 7 сеп 2025 | 07:15
  • 11753
  • 13
50 000 души чакат "лъвовете"

50 000 души чакат "лъвовете"

  • 7 сеп 2025 | 06:40
  • 8690
  • 20
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 15660
  • 47
Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

  • 7 сеп 2025 | 01:36
  • 2855
  • 1
Рилци си тръгна с точките от Търговище

Рилци си тръгна с точките от Търговище

  • 7 сеп 2025 | 01:15
  • 1587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

  • 7 сеп 2025 | 11:38
  • 4269
  • 11
Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 11234
  • 6
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 15660
  • 47
Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
  • 6814
  • 0
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 6387
  • 0
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 6244
  • 0