Левски победи Славия в дербито на Елитната група до 16 години

  • 29 сеп 2025 | 17:34
Левски се наложи над Славия с 2:0 в среща от 8-мия кръг на Елитната група до 16 години. Точни за победителите бяха Васил Киров и Кристиан Шиячки, а с две асистенции се отчете Александър Николов.

Двубоят започна по-активно за "сините" и Васил Киров уцели греда след десет минути игра. Десет по-късно Александър Николов проби отдясно и извади топката на Киров, който откри резултата.

В 37-мата минута Левски удвои, след като отново Александър Николов подаде добре на Кристиан Шиячки, който на празна врата реализира. До почивката Славия имаше две възможности да намали резултата, но първо при директен удар от корнер топката се отби в горната греда, а след това и Александър Митев направи спасяване.

През втората част добрите ситуации за гол бяха малко. Най-добрият шанс се откри пред Денислав Костов, който можеше да отбележи трети гол за Левски, но изстрелът му с глава се срещна гредата.

Така "сините" записват нова победа в групата до 16 години и събират 21 точки, докато Славия остава с 12.

