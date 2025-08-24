Левски победи Етър в динамичен мач при 16-годишните

Левски спечели като домакин срещу Етър с 2:0 в среща от втория кръг на Елитната група до 16 години. Точни за сините бяха Денислав Костов и Мартин Реджебов.

Двубоят започна равностойно, като въпреки ситуациите пред двете врати, попадение до полувремето не падна.

Втората част започна с няколко добри положение за гостите, но стражът на Левски Александър Митев се намеси добре. Домакините поведоха в резултата в 62-aта минута след свободен удар. Денислав Костов стреля от сериозна дистанция и се възползва от колеблива намеса на противниковия вратар. Пет минути по-късно сините стигнаха до второ попадение. Мартин Реджебов засече с глава центриране от корнер и удвои преднината на своя отбор.

До края на мача имаше още няколко добри шанса и пред двата отбора, но гол така и не падна.